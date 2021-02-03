殯儀業界憂紅磡突襲封區　斥政府事前無溝通：囤積遺體放邊？

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-03 20:34

本港新冠肺炎疫情持續，港府在紅磡劃設「指定區域」，令區內居民及殯儀業界擔心，當局隨時突襲封區造成影響。有殯儀業界人士指出，區內有至少50間長生店經營，每日處理約60具遺體，由於現時火葬場服務已爆滿，一旦延期出殯，勢出現骨牌效應，令遺體囤積，「家屬會傷上加傷」。殯儀業界批評，政府至今沒有交代可行方案，建議若封區，可先安排從業員檢測。

殯儀業界憂紅磡封區，建議屆時先讓從業員檢測，然後繼續工作。（鄭子峰攝）

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠表示，目前紅磡指定區域範圍內，有約50間長生店經營，大約有500名從業員。職員每日都要到店舖提取文件，安排遺體安葬，每日大約處理50至60具遺體。

殯儀業︰「家屬要怪就怪政府」

吳批評政府至今沒有與業界溝通，令他們無所適從。政府一旦在該區封區檢測，勢影響遺體出殯，並非時間和金錢可補償，更隨時會被家屬提告，「政府若一孤行，家屬要怪就怪政府」。他建議政府一旦要求封區，可優先安排從業員病毒檢測，然後讓他們繼續工作。

殯儀業商會理事長郭凱邦指出，由於不少家屬都會希望在農曆新年前完成喪事，所以火葬場已經加緊運作，農曆年前不會有空檔。若遺體延期處理，恐造成骨牌效應，「封區嘅時間（晚7至早7）係黃金時間，如果做唔到喪禮，去唔到火葬場，遺體囤積上嚟好犀利，到時放喺邊？」郭又表示，近日封區強檢後，找出的確診個案不多，質疑做法成效，強調業界願意自行檢測才開工。

民建聯九龍城區議員林德成表示，指定區域內有15棟樓宇列入強檢名單，區內有少數族裔及劏房戶，希望政府多派人手呼籲住戶檢測。林又指，區內早前突然出現大量鐵馬，亦有渠務署人員驗污水，令不少街坊感到擔憂，而且封區恐影響殯儀業運作，盼政府聆聽業界聲音。

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