強制檢測大廈｜晚上增20幢上榜　紅磡11座大廈污水樣本呈陽性

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-27 22:46

新冠肺炎疫情持續，今日（27日）新增60宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，57宗本地個案中，有21宗無源頭。食物及衞生局表示，今日再將20幢大廈須被納入強制檢測公告，其中紅磡指定區域有11幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，即使大廈沒有確診者，居民也需強制測。 另外，當局指由於病毒潛伏期有機會較長，因此柴灣峰華邨曉峰樓的居民，需接受第二次檢測。政府又計劃於明日（28日）起，在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站。

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食物及衞生局表示，新增20幢大廈須被納入強制檢測公告，當中6座位於指定區域或受限區域以外，相關大廈在過去14日內，有兩個或以上的單位，出現無關連確診個案，包括土瓜灣馬坑涌道8-10號祥雲大廈、何文田佛光街68號何文田邨綺文樓、西灣河耀興道38號東熹苑華熹閣、屯門湖翠路1號蝴蝶邨蝶意樓、葵涌和宜合道389號梨木樹邨桃樹樓，以及天水圍天葵路3號嘉湖山莊麗湖居9座。

至於位於油尖區指定區域的大廈，當局指有三幢納入強檢名單，包括東安街10-22號順安大廈、上海街380-390A號／碧街29-31號上海大廈，以及上海街432-434號，相關大廈新增一宗或以上的確診個案。

另外，紅磡早前亦劃出指定區域，當局指，有11幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，包括紅磡機利士南路9-21號源成大廈、機利士南路23-25號必發樓、必嘉街34-42B號及老龍坑街6號龍華大廈、必嘉街66號東海雅園、必嘉圍8號御悅、必嘉圍7-21號、必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號的福年新樓A座及B座、溫思勞街61號Weave on Baker、溫思勞街63-73號安泰大廈、香港九龍紅磡老龍坑街2號華麗大廈、香港九龍紅磡老龍坑街2A-2B號鴻運大廈⺆以及香港九龍紅磡老龍坑街4號榮德樓。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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當局又指，由於病毒潛伏期有機會較長，任何人只要在1月14日至1月27日期間，身處之前已列入強檢名單的峰華邨曉峰樓，就須於1月27日至1月30期間，接受第二次檢測。

另外，當局指明日起，會在紅磡蕪湖街臨時遊樂場、紅磡市政大廈體育館，以及天水圍天富苑欣富閣增設流動採樣站；位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至1月30日，而位於官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（即玉器街）的流動採樣車，亦會延長服務至2月1日。