封區檢測｜一日四次！　政府封紅磡隆基大樓、油麻地眾坊街多幢樓

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-01 21:11

政府單日4次出手，傍晚7時突襲尖沙咀及元朗兩幢大廈，晚上8時再宣布圍封紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓，8時半更圍封新填地街、眾坊街及永星里一帶，封區範圍較其餘三區大。

政務司司張建宗今午預告，每日至少一區封區檢測，港府晚上7時已突襲圍封元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓、尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈。晚上8時再發出公告，封鎖紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓。

8時半再封鎖新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號，翻查資料過去14日有關區域有兩人確診，分別為昨日（31日）確診31歲非港人男患者（編號：10435），其感染源頭不明，居住在新填地街159號，另一人為爆疫工地機場三跑37歲地盤女工人（編號：9928），她住眾坊街59A，其感染源頭同樣不明，為該地盤群組最早染疫者，早於1月22日確診。

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隆基大樓A座方面，過去14日只有一宗個案，為1月30日確診的35歲男子（編號：10376），他感染源頭不明。

受檢測人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（2月2日）上午約7時完成。

政府過去四度封區，包括油麻地廟街、佐敦新填地街、北角東發大廈A至D座及麗港城第5及7座。

▼1月31日 麗港城第5及7座封區檢測▼

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

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▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼