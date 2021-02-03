夾公仔店獲裁定非公眾娛樂場所免停業　律政司研上訴｜新冠肺炎

撰文： 倪清江 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-03 23:18

旺角信和中心兩間夾公仔店去年4月被控無牌經營，在九龍城裁判法院的訴訟中勝訴，裁判官裁定夾公仔店毋須領取《公眾娛樂場所條例》，因此也不屬《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》599F列出的表列停業處所，得以重開營業。律政司今晚（3日）回應稱，正研究裁判官的判決理據和主控官報告，並考慮適當的跟進行動，包括上訴）。

為防新冠病毒抗散，政府設立《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章），對餐飲業務及表列處所作出限制，酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、以及泳池必須關閉。由於夾公仔店需領取公眾娛樂場所牌照，因此在法例下需停業。

旺角信和中心兩間夾公仔店去年4月被控無牌照下經營，涉事公司在庭上則反駁，夾公仔機並非機動遊戲機，不需要換代幣玩，沒有職員控制人流，可以自由進出，24小時都不關閉，故不屬於公眾娛樂場所，論點最近獲九龍城裁判法院接納，即夾公仔店無須領有公眾娛樂場所牌照。記者周一所見，兩點已恢復營業。

政府：夾公仔機場所涉人流聚集及有獎活動 符合定義

政府今晚指出，《公眾娛樂場所條例》（第172章）訂立的目的，是要保障公眾人士在公眾聚集的娛樂場所中的安全和秩序，包括消防安全、樓宇安全、機電設備、通風設備、人流管理及衞生等。任何人士如在任何場所舉行公眾娛樂項目／活動，而相關營辦者有權控制公眾進入該處所，不論是否收取入場費，均須按《公眾娛樂場所條例》申領公眾娛樂場所牌照。

律政司正研究裁判官的判決理據和主控官報告，並考慮適當的跟進行動，包括上訴。當局稱一般設有所謂「夾公仔機」的機械裝置的場所，均涉及吸引人流聚集的有獎娛樂活動，而營辦者亦有權控制公眾進入該處所，一般而言均符合《公眾娛樂場所條例》下須領牌的要求，相關營辦者亦因此一直向食物環境衞生署申領公眾娛樂場所牌照，有關政策及領牌的要求一直行之有效，亦繼續適用於所有公眾娛樂場所，會繼續對無牌經營的公眾娛樂場所採取執法行動，以確保公眾人士在有關場所中的安全和秩序。