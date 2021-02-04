封區檢測｜土瓜灣受限區241人檢測零確診　有居民斥少少無謂

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-04 09:40

政府昨晚（3日）將土瓜灣定安大廈D座、柴灣興華一邨美華樓、屯門豐景園第1座列為「受限區域」，居民須強制檢測。政府今早（4日）約6時半完成行動，定安大廈D座約241名居民接受檢測，沒有發現確診個案。 有居民稱封區來得突然，「少少無謂」，多次封區強制檢測均是零確診，批評政府浪費資源；亦有居民指有需要封區檢測，擔心有隱形患者。

土瓜灣定安大廈D座早上約6時半完成強制檢測行動，有身穿保護衣的人員在門口為居民登記，居民出示陰性檢測結果後可離開。(陳家怡攝)

政府昨天於土瓜灣指明「受限區域」內設臨時採樣站，為居民檢測，今早約6時半完成強制檢測行動，並確認區內所有人士已檢測。



受封區影響，大廈附近巴士站停用，有數輛警車停泊，身穿保護衣的人員在門口為居民登記，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向當局人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

截至今日0時30分，約241名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

大廈夜更保安李先生認為疫情嚴重，願意檢測。(陳家怡攝)

大廈夜更保安李先生昨晚檢測後，約凌晨1時獲悉結果，未有受影響，他認為疫情嚴重，願意檢測。

居民葉先生認為封區來得突然，「少少無謂」，放工時間坊間「吹風」封區，晚上8時逐戶安排他們檢測，感到有少許麻煩。對於定安大廈D座在無確診個案，他指其他地方都是封完整幢大廈零確診，若將來突擊封區零確診，批評政府浪費資源。

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居民指有個案後相隔多天強檢 作用不大

鄧小姐認為封區檢測勞民傷財，大廈出現確診個案後多天才強制檢測作用不大。(陳家怡攝)

須在8時半上班的鄧小姐表示，昨晚10時許檢測後，至凌晨1、2時也未收到結果，令她整晚睡得不好。她認為封區檢測勞民傷財，大廈早在上周六（30日）出現確診個案，相隔多天才強制檢測作用不大，病毒可傳染範圍已經擴大。她指當局只封D座，但大廈共用天井有機會傳播病毒。

居民陳女士認為有需要封區檢測，擔心有隱形患者。(陳家怡攝)

居民陳女士則認為有需要封區檢測，擔心有隱形患者。陸先生表示不麻煩，已有心理準備封區檢測。