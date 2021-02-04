消委會去年接逾3萬投訴創5年新高　口罩投訴激增640倍多涉遲出貨

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-04 13:15

新冠肺炎疫情持續，自疫情爆發後，香港曾現口罩荒「一罩難求」，而各地實施旅遊限制，令不少人的外遊計劃要被逼取消。消委會今日（4日）發表年度結算，指雖然2020年是「防疫年」，但收到消費投訴有增無減，去年全年接獲30,935宗投訴，較前年升26%，是自2015年以來最高，其中有關「防疫及日常用品」的投訴，更由前年的13宗，大增351倍至去年的4,581宗。 消委會認為，去年投訴數字大增，主要與疫情發展有關，例如口罩、機票等，又指現時相關的投訴數字已回穩。

新冠肺炎影響外遊，消委會稱去年收到最多投訴涉及「旅遊事務」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

消委會主席林定國表示，在新冠肺炎疫情下，網上消費大行其道。他指，網購投訴達13,642宗，大增2倍，佔整體投訴4成半；而涉及網上點餐平台的投訴，去年亦收到384宗。

消委會又指，今年受疫情影響，市民居家時間增加，致涉及食肆、戲院等投訴，出現12%至32%跌幅；但涉及主題公園套票、渣打馬拉松等大型活動的投訴，則出現上升趨勢。

旅遊事務投訴增倍半 成為最多投訴類別

消委會去年收到最多的五類投訴中，首位是「旅遊事務」，消委會共收到5,371宗，增加了約一倍半，成為第一大投訴類別，當中有約80%都與機票有關，涉及機票的投訴按年大增逾4倍。林定國解釋，在疫情下，不少外遊人士或留學生未能成行，無論更改或取消機票上，都有可能引起爭議，故投訴數字由前年的816宗，大增至去年的4,317多宗。



他又指，針對旅行團的投訴亦增加近一倍，疫情下不少旅行團未能成行，在退錢、「轉團」等出現問題。此外，去年亦有兩間旅行社倒閉，共接獲了千宗投訴。

疫情爆發初期本港口罩短缺，甚至出現搶購潮，不少人四處排隊買口罩。（資料圖片）

口罩投訴增加640倍

至於「醫藥及健康設備」，去年則共接獲4,699宗投訴，由前年的第九位，躍升至去年第二位，當中超過9成半與口罩相關（4,486宗），較前年僅7宗，激增640倍，不少涉及延誤問題。

消委會總幹事黃鳳嫺指，在收到的眾多個案中，最長的延誤時間長達超過半年，主要是生產商的生產過程延誤。此外，他們亦收到約500宗銷售手法的投訴，例如貨不對辦等，甚至有人在社交平台購買口罩後，最後發現帳號突然取消。

新冠肺炎疫情爆發初期，本港曾出現「口罩荒」。（資料圖片/梁鵬威攝）

罐頭肉價格升幅最大 最高近28%

林定國又指，自去年2月起，本港疫情開始嚴峻，香港繼而出現「搶購潮」，部份貨品的平均價格顯著上升，至去年第四季才回落。根據全年平均價格，罐頭肉貨品升幅最大，五款罐頭肉價格按年增7.4%至27.8%；其次是食米，按年增2.7%至14.5%；至於食油的平均價格則較穩定。

最高投訴金額達3,600萬元

此外，去年接獲金額最高的投訴，涉及約3,600萬元，個案與買賣物業相關。涉事業主收樓後發現貨不對辦，且出現不少執漏問題，例如滲水等，而收樓時吊機亦未搬走，消委會至今仍在跟進個案。

▼去年初首波疫情爆發後，超市曾現搶購潮▼