新冠肺炎｜ 來自低風險新年持「綠碼」到深圳　僅須檢測豁免隔離

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-04 12:29

新冠肺炎疫情持續下，深圳市政府新聞辦周四（4日）上午舉行新聞發布會介紹留深過年服務保障工作，並指出低風險地區來深返深人員持「綠碼」便不用隔離。

會上提到，所有來自國內疫情中高風險地區所在地級市（區）的來深返深人員，春節期間抵深後12小時內要向所在居委和單位（或所住賓館）報告，社區要在24小時內完成重點地區人員排查。中高風險地區所在地級市、區的來深返深人員則會接受「四個一」健康管理，即是發放一份健康告知書，開展一次健康問詢，查驗一次健康碼，開展一次病毒檢測。

有國內疫情中風險地區所在縣（市、區）旅居史的來深返深人員，需要接受14天居家隔離健康觀察，並第1天及第14天接受病毒檢測；無居家條件的，需接受14天集中隔離健康觀察。至於來自國內疫情低風險地區的來深返深人員，只要持粵康碼「綠碼」便豁免隔離，體溫正常且無相關症狀者可正常出行、生活、工作，惟仍要按要求做好個人健康監測。

截至周四凌晨0時，深圳累計報告488宗新冠肺炎確診病例，其中65宗為境外輸入病例；累計報告227宗無症狀感染者。全市現時尚有2宗在院的確診病例，均為一般病例，另有18宗無症狀感染者在院接受醫學觀察。

（界面新聞）