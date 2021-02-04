新冠肺炎疫廈激增　醫護核對病人住址疲於奔命　IT研發新系統助查

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

居住疫廈的居民可經環境甚至垂直傳播感染，醫護人員會提高警覺，防止疫廈隱形患者引致院內傳播。去年7月開始，第三波疫情大爆發，社區火頭處處，疫廈數目與日俱增，公院醫護要「土炮」地用人手核對求診者住址，為減輕前線工作量，伊利沙伯醫院資訊科技部兩日內研發電子系統，將資料電子化，醫護只需輸入入院病人身份證號碼便得悉是否來自疫廈，系統已在同一聯網8間醫院使用，並推展至另外4個聯網。 不過去年底開始強制檢測的大廈名單，因技術問題，醫院仍然要人手輸入資料，未能電子化。

伊利沙伯醫院率先研發疫廈系統，供前線醫護識別病人感染風險。左起：九龍中醫院聯網資訊科技部院務經理王智勇、資訊科技部系統經理鄭宏及伊利沙伯醫院外科註冊護士虞敏婷。（朱海棋攝）

醫院管理局以防止院內爆發新冠肺炎為目標，伊利沙伯醫院外科註冊護士虞敏婷指，照顧較高感染風險的病人時，醫護會評估使用保護裝備的規格，「病人分配嘅床位，減少佢哋同其他病人嘅接觸，濃縮護理程序一次過做晒」，第三波疫情特別是慈雲山及九龍東疫廈多不勝數，醫護人員都要翻查衞生防護中心的疫廈資料，核對急症室入院病人住址，花費大量時間。

新系統供醫護及早判斷個案風險再分流

伊利沙伯醫院隸屬的九龍中醫院聯網資訊科技部得悉情況後，兩日內緊急研發疫廈名單系統，入院病人登記地址後，醫護人員只需要輸入其身份證號碼，便即時得悉病人是否來自疫廈，供醫護及早判斷個案風險再作適當分流。虞敏婷指現時有四至五成的求診者都來自疫廈，數量繁多，系統大大減輕醫護人員負擔，又可以令同事得悉病人的風險，雖然現時未有靠系統發現病人為確診者的成功例子，但已令前線人員工作時更安心。

醫護輸入病人身分證號碼後，便得悉患者住址，系統會將住址分類，若病人住廈有人確診，會顯示「疑似地址」，若患者大廈同屋苑或者同街道有人確診，就會顯示「近似地址」，強制檢測場所亦以相同原則劃分。（伊利沙伯醫院提供）

九龍中醫院聯網資訊科技部院務經理王智勇解釋，兩日內就成功研發系統，源於政府的資料一線通網站的輸出格式為「JSON檔案」，公眾下載後可直接將數據轉換成電子檔，無須人手逐次輸入疫廈地址，系統每日凌晨3時及早上8時都會自動更新，同聯網的廣華醫院等8間醫院，其他聯網的東區、瑪嘉烈、瑪麗及屯門醫院的婦產科都有使用該系統。

強制檢測大廈名單檔案格式成阻礙

政府去年12月底推出強制檢測大廈策略，王智勇及同事希望將有關名單加入系統，但發現只可以人手輸入資料而無法自動更新，因為強制檢測大廈的名單，並非從資料一線通網站取得，而是來自發展局管理的疫情互動地圖，該網輸出的格式並非「JSON檔案」。

鄭宏承認若政府晚上突然更新強制檢測大廈名單，系統要等待團隊翌日早上人手輸入才有資料，出現10多小時的「時差」。（朱海棋攝）

資訊科技部系統經理鄭宏補充，「強制檢測場所（名單）最困難就係無自動Data（數據），我哋花得比較多時間係搵自動Data都搵唔到，但係我哋都唔等喇，變咗用人手入住先囉」，承認若政府晚上突然更新，系統要等待團隊翌日早上人手輸入，出現10多小時的「時差」。

發展局回覆，去年10月已將互動地圖儀表板上部份地理空間數據，包括疑似或確診個案的逗留/居住過的大廈位置及檢疫中心位置，轉換成 GeoJSON 、GML等開放和機讀格式，於「香港地理數據站」發放，將會逐步開放更多有關數據，供公眾免費下載。