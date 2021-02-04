封區檢測｜突襲封三區屯門豐景園揪出1初確診　3人未檢測各罰5千

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-04 11:45

本港新冠肺炎疫情持續，港府昨晚（4日）再突襲封區，封鎖柴灣興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門豐景園第一座，共三幢大廈，要求居民強制檢測。政府公布，3個行動中共動員990名政府人員，檢測2,548名居民，其中屯門「受限區」發現一宗初步確診個案，是近日封區首次找出懷疑染疫人士，政府亦派員向1,844戶「拍門」，當中74戶無人應門。柴灣興華邨美華樓亦有3名居民遭發現未按時檢測，各被罰款5,000元。

▼2月3日圍封柴灣興華邨美華樓▼

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柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓今日上午7時完成強制檢測行動，上午約10時完結執法行動，共派出480名人員。截至今日凌晨2時，約1,820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，約38戶沒人應門。同時有3名居民，遭執法人員發現未按時檢測，各被罰款5,000元。

▼2月3日圍封土瓜灣定安大廈D座▼

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土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座，今日上午約6時30分完成強制檢測行動，上午約9時45分完結執法行動，當局共派出240名人員。截至今日零時30分，約241名居民接受檢測，沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約108戶，約8戶沒人應門。

▼2月3日圍封屯門海珠路7號豐景園第一座▼

至於屯門海珠路7號豐景園第一座「受限區」，今日上午約7時完成強制檢測行動，上午約11時完結執法行動，當局共派出約270名人員。截至今日凌晨2時，約487名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，有關初步確診人士已經被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。政府亦在「受限區」內派員到訪約256戶，約28戶沒人應門。