涉假稱事主不會就盜竊案提供口供　男警被控偽造等罪　案押後訊

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-04 11:37

一名男警在調查銀行櫃員機盜竊案時，涉嫌偽造調查文件，訿稱收到受害人通知已獲賠償，及不會向警方提供口供，令案件的疑犯一直在逃，至逾一年後才落網。該警員被控3項偽造及公職人員行為失當罪，今（4日）在東區裁判法院提堂，案件押後至下月18再訊，被告警員獲准以1,000元保釋。

被告為歐陽燊（28歲），控罪指，被告在2017年4月6日，製造虛假文書，在調查報告和兩份錄事中偽造事實，意圖誘使另一人接受該文書而作出或不作出某些作為，以致對他人不利。

歐陽燊被控3項偽造及1項公職人員行為失當罪，今早在東區法院提候，獲准保釋候訊。（林穎嫺攝)

涉在調查報告中作虛假陳述

他另被控在同年4月6日至7月20日間，在執行警員公職過程或其有關職務，故意、蓄意及嚴重地不當行為，及無合理辯解或理由，在調查報告及錄事中作出虛假陳述，報稱接獲盜竊案受害人通知已獲賠償及不會向警方提供口供，導致案件終結調查，從而讓涉案犯人在逃至翌年9月才被捕。

准以1千元保釋外出

案件今早在東區裁判法院提堂，辯方要求押後以索取法律意見，裁判官批准申請，將案件押後至3月18日再訊，被告獲准以1,000元保釋，期間不得接觸11名控方證人，並需至上水警署報到。

警方早前審視相關銀行櫃員機盜竊案件期間，懷疑有人偽造調查文件，並在上月28日於上水拘捕涉案男警，涉案男警已被停職。

案件編號：ESCC253/2021