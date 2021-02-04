康文署2月6日起增設32個寵物共享公園　一文睇清邊個場地有份

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-04 14:34

康樂及文化事務署今日（4日）宣布，由周六（6日）起在全港各區增設32個「寵物共享公園」，其中超過10個場地位於海濱長廊或附近的公園，包括中西區海濱長廊—中環段、龍翔道公園、荃灣公園等，開放予市民攜同寵物入內，讓不同使用者在共融環境下使用公園設施。 康文署指，會因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。未來如反應理想，當局更會考慮開放更多的場地，讓市民帶同寵物進入。

康文署今日指，由於飼養寵物的市民日益增加，為回應公眾提出開放個別公園讓市民攜同寵物進入的要求，康文署在2019年1月1日起，推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物進入使用。

康文署在同年底進行意見調查，檢視試驗計劃的成效，調查結果顯示，接近80%的受訪者，支持將試驗計劃的6個「寵物共享公園」恆常化，以及設置更多「寵物共享公園」。

當局在諮詢各區區議會後，已將試驗計劃下的6個「寵物共享公園」恆常化，並由2月6日起，在全港各區增設超過30個「寵物共享公園」，其中超過10個場地位於海濱長廊或附近的公園，當中包括於9個位於港島、8個位於九龍，餘下15個位於新界。

康文署發言人表示，「寵物共享公園」概念，是將現有公園開放予市民攜同寵物共享，促進社區交流融合。在選擇合適場地作為「寵物共享公園」時，會考慮各項條件，其中包括市民對有關設施的需求、場地的面積、位置、配套設施及使用情況等。

當局強調，市民在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。