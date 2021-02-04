有校長相信疫情平復檢測與否亦復課　僅老師檢測是「幻影式安全」

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-04 11:16

教育局日前宣布考慮到疫情最新發展、衛生專家的意見及學校的準備情況後，決定所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一為限。另外，如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。 有校長坦言不明白教育局邏輯，並認為如農曆新年疫情反彈，假期後的大環境不會是最安全；但如疫情回到第四波前情況，相信「檢唔檢測都復課」。他又指，如檢測不配合其他防疫措施，只是老師進行檢測亦僅是「幻影式安全」。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

+ 18 + 18 + 18

若農曆年假後疫情反彈 大環境亦不安全



灣仔區校長聯會主席戴德正今日（4日）於港台節目中《千禧年代》中坦言不明白教育局邏輯，他認為則過去的聖誕節後疫情再反彈，如農曆新年後情況一樣，假期後的大環境不會是最安全；但如疫情回到第四波前情況，相信「檢唔檢測都復課」。他又質疑即使全部教師願意接受檢測，學校亦不會變得安全，不能有「檢測完就安全」的概念，否則只是「幻影式安全」。

要求全校檢測「可以是一個想法」

他又指，如要求全校檢測「可以是一個想法」，如未必有能力做到。而香港是自由社會，津貼學校更無權強制老師做檢測，「無可能唔做（檢測）就要求你下個月唔返工」，他又認為，當任何人不論任何原因不做檢測亦要尊重。

教育局指，若全校教職員可以每兩周進行一次檢測，可申請全校半天復課。（資料圖片）

張勇邦局方提供「太平門」予讓極有需要的學校



資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目上表示，不需要過分解讀教育局的安排。部分幼稚園、私立學校，包括國際學校和補習學校，由於學生無法上堂，無法收取學費而面臨倒閉，如正面來看當局是給予選擇大家，提供「太平門」予讓極有需要的學校，讓教職員做檢測並申請全校復課。

張又認為現時社會反響是氣氛問題，並舉例指，多年前老師入行前要照肺、照x光，如做病毒檢測證明身體狀況可教小朋友都是合理做法，老師應專業地明白。被問到會否全校師生定期進行檢測成效更好，張擔心檢測能力未必足夠。

▼2月3日，深水埗北河街和基隆街一帶唐樓突襲封區解封情況▼