教師兩周一檢可全校復課　家長反應兩極　有人感放心亦有斥無必要

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-04 16:25

第四波疫情持續，教育局日前宣布，如學校能安排教職員在兩周內完成檢測，可申請全校恢復半天面授課堂。建議引起學界熱烈討論，不過，家長間亦對安排反應兩極，有家長直斥措施無必要兼多餘，認為校內學生比例更多，「（教師）比學生間傾計、玩感染風險低」；亦有家長歡迎措施，感到更放心，「始終病毒就咁睇睇唔到，唔理你有錢、無錢、咩階級，驗咗先知有冇病毒。」

教育局日前宣布，所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一。另外，如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。

教育局日前宣布，如學校能安排教職員在兩周內完成檢測，可申請全校恢復半天面授課堂。（資料圖片）

家長：大家有社交距離 全體要戴口罩上堂



香港革新教育家長同盟發言人周勁倫認為，相關措施無必要，亦很多餘，批評做法欠缺合理性。他指，教師人數遠較學生少，大家有社交距離，全體要戴口罩上堂，「比學生間傾計、玩感染風險低」，加上兩周才檢測一次，「兩個禮拜內已經可以發生好多嘢」。

他又言，不明白為何只針對教師，「公務員、教育局係咪都要兩周檢一次」，擔心部分管理層、家長或因此，要求老師先檢驗再復課，引發師生矛盾。對於會否擔心要求學生檢測，周認為家長只能被動接受，「如果佢圍封學校，都要做檢測，但呢幾日（封區）數字，大家有目共睹」。

香港革新教育家長同盟主席周勁倫（中）。（資料圖片）

支持家長：做得呢份工作有責任



不過，亦有家長持相反意見，對措施感到歡迎。九龍城區家長教師會聯會會長曾慶華表示，「始終病毒就咁睇睇唔到，唔理你有錢、無錢、咩階級，驗咗先知有冇病毒」，加上部分人未必有帶病徵，教師進行檢測，可令家長更加放心，「做得呢份工作有責任」。他又認為，復課責任不只在於校方，家長亦要向子女灌輸正確防疫知識，包括戴口罩、常用搓手液等。

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