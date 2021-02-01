劏房租管｜梁永祥稱將推「劏房指南」　冀新業主按標準分間劏房

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-01 20:47

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。立法會房屋事務委員會今日（31日）開會討論小組的工作進展。小組主席梁永祥表示，經過多月討論，小組原則上認為，政府應就劏房租務實施適當規管，但同時要平衡租戶及業主的權益，又預告若實施租管，床位會包涵在內。 梁永祥又指，日後將推出「劏房指南」，希望新加入該行業的業主，可按照新制定的標準設計劏房，相信屆時太舊太差的劏房會被取締。不過，他坦言暫時不能硬性規定業主執行，否則擔心很多劏房被取締。

劏房租務管制研究工作小組梁永祥（左）今日首次出席立法會房屋事務委員會。（立法會直播）

梁永祥表示，曾經多方面考慮如何改善劏房質素，但認為要顧及現實，「如果有不適切嘅劏房，個業主用低價出租，我相信仍然有市場。」他又指，現時本港公屋及過渡性房屋供應滯後，故部份人要先入住較便宜的居所。

梁：曲線提高劏房質素

梁永祥認為，只能用「曲線」方法處理，以提高將來劏房的質素。他解釋，日後會推出「劏房指南」，希望新加入該行業的業主，可按照新制定的標準設計劏房，令新劏房有較高水平，相信屆時太舊太差的劏房會慢慢被取締。梁強調，他們的目標只想管制劏房，若然劏房在短時間內被全部取締，擔心會有反效果，令很多人流離失所。

被問及業主不遵守「劏房指南」的後果，梁永祥指，日後可研究將「指南」加入法例內，但怕若現時硬性執行，擔心很多劏房會被取締，承認暫時做不到。

運輸及房屋局早前提交文件，表明劏房租務管制研究工作小組原則上認為，政府應就劏房的租務實行適當規管。（資料圖片/梁鵬威攝）

8成劏房戶有訂立書面租約 坊間有「幾好嘅業主」

梁永祥表示，雖然大眾或對劏房業主的印象都是「無良業主」，但工作小組曾接觸到一些劏房戶，表示曾遇到「幾好嘅業主」，例如收取合理租金、不會常加租、為租戶申請安裝獨立電標等。

他又指，就顧問提交的劏房調查，根據初步數據顯示，約8成劏房戶有訂立書面租約，亦有不少劏房戶曾表示，業主在過去3年曾減租。

不少建議要立法 已開展前期工作

運房局主任(特別職務)陳嘉信指，初步觀察不少工作都需要立法，例如日後若需要強制性要求業主及租客簽訂標準租約，便需要透過立法才能實施。他續指，雖然未有最終建議，但當局、法律專家小組及律政司已開展前期工作。

被問及日後租管會否規管不合法劏房，陳帆承認需要小心研究，要小心拿捏非住宅用途處所的劏房，包括在工廈、寮屋、農地上的劏房等。他擔心，若全面處理，便有可能變相政府認同這些非法用途。

運房局局長陳帆指，希望公營房屋供應足夠後，可解決到劏房問題，相信要十年、或較長時間。（資料圖片）

單身媽媽劏房戶印象最深

梁永祥又指，在去年6月至11月期間，小組曾實地探訪多區不同類型的劏房，住戶一般是低收入人士或家庭，但卻要承擔沉重租金，而且不少環境欠佳。

他又在開場白中主動提到，探訪過其中一個劏房家庭令他印象深刻。一名單親媽媽與兩名女兒住在唐樓的天台劏房，該幢唐樓與附近的大廈都被收購，大部份人已搬走，樓梯不單無照明，廁所水管亦損壞，但業主並無維修。若有生理需要，一家人只能上落8層樓梯到附近的公廁。

有信心3月底前交報告

運房局局長陳帆指，希望公營房屋供應足夠後，可解決到劏房問題，相信要十年、或較長時間。陳帆又指，現時消防安全、環境衛生等都有相關法例，強調現時有法例框架管理劏房的問題，若日後立法實施租管，相信焦點在租務上。

陳帆亦指，小組最初目標在今年上半年完成研究，現時有信心可提前在3月底前完成，並向政府提交報告。