劏房租管｜據悉政府曾研加租上限15%　劏房戶質疑人工追不上

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-01 12:47

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，據悉，小組曾探討過限制租金加幅不得超過15%等。立法會房屋事務委員會今日（31日）將開會討論小組的工作進展。 不少劏房戶質疑，15%的加租上限太高，認為小市民的加薪幅度難達15%，坦言即使一年租金加數百元已很大負擔。關注基層住屋聯席重申，小組內沒有租戶代表，欠缺公平性，故要求立法會召開公聽會，並要求小組應加開至少兩場實體諮詢會。

劏房戶梁女士指，15%加租上限很高，若現時劏房租金為7,000元，加租15%已等於加租1,050元，「小市民人工會唔會加咁多？」梁女士批評，政府不規管劏房質素，但加租卻容許達到15%，認為做法並不合理。

另一劏房戶李小姐認為，小組只傾向業主，但未有為劏房戶著想。她坦言，若加租上限設為加租15%，質疑小組無考慮過劏房戶感受，坦言即使一年租金加數百元已很大負擔，形容對工作小組很失望。

另有劏房戶指，未有小組就劏房濫收水電費、消防安全等提交方案，希望小組可同時考慮。

促召開公聽會

香港天主教正義和平委員會組織幹事黎汶洛重申，工作小組只有業主代表，卻沒有租戶代表，欠缺公平性，故要求立法會召開公聽會，讓劏房戶、基層家庭、社福機構等的聲音能讓立法會議員及公眾聽見。

另外，黎汶洛亦批評，小組只舉辦了兩次公眾諮詢論壇，而其中一次網上諮詢不似預期，不少基層家庭因無流動數據等，而無法觀看或參加該次討論。而小組的海報亦未見少數族裔的常見語言，如烏都語、印度語等，故要求小組應加開至少兩場實體諮詢會，包括位於港島及新界區，以吸納不同地區持分者意見。

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒則認為，政府部門應規管好業主分間單位的規格，確保符合建築物及消防條例，同時亦要求小組正視租戶維修及安全需要，列明業主需承擔住屋安全及維修責任。