封區檢測｜連續五日突襲！　晚上連封油麻地、旺角多幢大廈

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-04 20:40

政府連續第五日突擊封區，今日（4日）傍晚7時宣布圍封油麻地碧街、東安街、登打士街及廣東道內的多幢大廈，列為「受限區域」，其中3幢大廈是8天內再被封區，包括順豐大廈、碧街9至13號，以及碧街15至27A。區內人士要「禁足」，逗留其處所並接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開，行動預計明日（2月5日）上午約7時完成。 當局其後又發出公告，晚上8時圍封旺角上海街文華閣，即一晚內連封2個區域。

+ 2 + 2 + 2

3大廈8日內兩度禁足檢測

今日圍封地區包括油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號。值得注意是，碧街9-27號和東安街3號，早在1月26日被圍封，當時有330名居民接受檢測，發現一宗確診個案。今日封區中，3幢大廈順豐大廈、碧街9至13號，以及碧街15至27A，是8天內再被封區。

警方在傍晚7時前已到油麻地受限區域準備，當開始拉起封鎖線時，一度有正在圍封域內染髮的街坊，急忙逃離現場，當時他的頭上仍包着染髮用的透明膠紙，情況非常狼狽。

2月4日油麻地封區情況：

一晚封兩區

政府其後在晚上8時，宣告圍封旺角上海街647-651號文華閣，要求所有居民都要禁足接受強制檢測。當局預計行動在明早7時完成解封。

在警方圍封前，文華閣地下的店舖都已提早落閘。

翻查資料，近14日內文華閣有兩名住客及一名到訪者確診，全部感染源頭不明。

2月4日旺角文華區封區情況：

+ 2 + 2 + 2

▼2月3日，深水埗北河街和基隆街一帶唐樓突襲封區解封情況▼

+ 13 + 13 + 13

近14日碧街13至27號，共有22名住客及3名到訪者確診，8宗源頭不明，餘下17宗都有源頭；廣東道833-889號就無確診者，不過511至816號，共有6名住客確診，能夠追蹤感染源頭及無源頭患者各有3人。登打士街及東安街就無確診者。

當局本周開始連番主動出擊，周日突襲藍田麗港街第5座及第7座；政務司司長張建宗周一預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日）後，當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

周二就波及天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；周三進駐柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座。