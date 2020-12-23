何君堯成立國安教育中心　倡增加刑罰選項　參考新加坡行鞭刑

建制派立法會議員何君堯今（23日）宣布成立國家安全教育中心，聯同國際公益法律服務協會推動司法改革、《港區國安法》及《基本法》第23條立法，預計明年2月1日正式成立。 何君堯表示，在司法改革問題上，中心主要方向包括建議設立量刑委員會、廢除法官假髮、設立針對法官的國情培訓學習班，更建議增設刑罰等級，參考新加坡實行鞭刑。

倡司法人員推薦委員會加入人大、政協

根據國際公益法律服務協會2021年工作計劃文件，協會建議須改革司法人員推薦委員會，擴大委員會人數，增設一名港區全國人大代表和一名港區政協委員，支持愛國者成為法官。協會建議成立量刑委員會，為各類案件建立統一罰則標準，並應參考新加坡重設笞刑制度，在有期徒刑和社會服務令之間提供過渡性刑罰選項。

在國家安全教育議題上，何君堯表示，《港區國安法》第9和10條提及對學校、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，通過學校、網絡等開展國安教育，故中心會加強上述工作，例如聘請專家編撰關於國安教育的題材，並計劃將教材轉交國家安全委員會及教育局參考。中心目前亦已聯絡10至20間中小學，希望可在疫情過後舉辦推廣國家安全教育講座。

指國安法非取代《基本法》23條

何君堯強調，中心目標之一是推動《基本法》23條立法，認為《港區國安法》及《基本法》是互補關係，《港區國安法》並非取代《基本法》23條，因在叛國罪、竊取國家機密等嚴重罪行上，國安法條文上都未有作處理。

對於有消息指政府將要求全體區議員宣誓效忠，前民政事務局局長藍鴻震認為，區議員以公帑支薪就有責任宣誓，強調宣誓要跟上時代，「正如我當年入政府都要向英女皇宣誓」。

國家安全教育中心創辦人為何君堯，並獲內地商人曹福順捐助運作資金，藍鴻震擔任中心主任。