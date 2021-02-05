電車公司研改善通風系統　科大生創意設計「空氣隧道」助降溫

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 07:00

無裝設冷氣的電車，夏天車廂溫度較高，或減低市民乘坐意欲。科大綜合系統與設計學部學生與電車公司合作，設計多款新式通風系統，改善空氣對流，降底室內溫度，令乘客感到涼快。電車公司指，去年已研究改善電車通風系統，以提升服務質素，但暫時未有落實時間表，亦強調與調整票價無關。

科大綜合系統與設計學部學生與電車公司合作，設計多款新式通風系統，改善空氣對流，降底室內溫度，令乘客感到涼快。（黃寶瑩攝）

科大工學院綜合系統與設計課程27位二年級學生，上學期與電車公司合作，設計多款環保及新穎的電車模型，以改善電車的乘客體驗。

針對電車通風問題，有科大生設計在電車上層加裝肋骨型裝置，形成一條「空氣隧道」，帶動上層的空氣流動，再配合開放式樓梯設計，將空氣帶入下層。另一項通風系統裝置設計猶如貝殼，透過增加組件的表面面積，加強自然蒸發冷卻效果，令室內氣溫可降一至兩度。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒表示，去年公司已研究改善電車通風系統，但暫未有推行時間表。（黃寶瑩攝）

香港電車市場商務及品牌總監張永恒表示，會參考同學的創意設計，並指公司去年已研究改善電車通風系統，如裝設具備自動調節氣溫的風扇系統，以提升電車的舒適度。張永恒指，計劃仍處於首階段，礙於成本效益、固有供電網絡、電車結構等，暫時未有落實時間表，強調計劃與調整票價無關，暫時亦未有計劃加價。他指，電車是少數採用自然風的公共交通工具，在疫情下，電車空氣流動，更顯得健康，值得繼續保留，全面安裝冷氣非短期方針。