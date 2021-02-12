牛年│《01》就疫情向車公求得4號籤　解籤：港人今年旅遊機會渺茫

撰文： 梁煥敏 溫嘉敏 最後更新日期： 2021-02-12 10:00

農曆新年將至，新一年來臨不少市民傳統上到車公廟祈福，求支好籤望一年事事順利。新冠肺炎影響超過一年，一整年以來的傳統儀式、慶祝都要取消，每一年新界鄉議會主席劉業強為港求籤的活動，亦會改為私人活動，加上廟內會有人流管制，要到來求神要先做好準備。

《香港01》記者日前率先到車公廟上香及求籤，向車公指點新一年香港疫情及運程，對於新一年的疫情發展，求得4號中籤。多年來於車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士表示，車公提示今年中秋前後，疫情才現曙光，車公又斥港府把關不力「禍不空生自有招」，解籤人又提到，有關疫情上，無官員因此落台，但提醒市民，今年港人要外出旅遊，機會渺茫。

農曆新年將至，傳統上不少市民會到車公廟祈福，疫情下，廟內會實施人流管制。（張浩維攝）

疫情影響多時，因要減少傳播風險，公共地方要減人流聚集、食肆晚市暫停多時，加上重新外遊的時間表遙遙無期，相信不少人只盼「疫情離開」之日。《香港01》記者日前率先到車公廟上香及求籤，向車公指點新一年香港疫情及運程，對於新一年的疫情發展，求得4號中籤。

《香港01》記者日前率先到車公廟上香及求籤，向車公指點新一年香港疫情及運程，對於新一年的疫情發展，求得4號中籤。（張浩維攝）

籤文提到，「福無私與皆天賜，禍不空生自有招；一片婆心能積善；自然福長禍潛消。」記者邀請多年來在車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士看過有關籤文，他表示今年的疫情仍不樂觀，擔心農曆年後新曆二、三月確診個案會再上升，要到六、七月才漸見平穩。

+ 3 + 3 + 3

他說，車公提示，「福無私與皆天賜，禍不空生自有招」港府推出多個防疫政策未必完全有效，通關方面要留意。陳居士解道，抗疫不力往往是人為問題多於其他。他說，「是禍是福都係政府自己搞返黎嘅，即係政府做既好多嘅，好多都係自己攪成，車公苦心勸勉香港人自求多福，自然福障禍漸消，禍害自己減低，希望所以市民，自求多福啦！」

▼疫情下 車公廟內市民祈福情況▼

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

問到今年香港疫情發展，他說，「嚴竣，過年後有機會麻麻地，過年後到4月前都會緊張，8月叫好的無咁離譜咋」問到車公提示今年港人可順利外遊時，陳說，「車公籤文指九月會轉好，有救星，望新曆11月可以（去旅行），冬天雪落會好些。」又提醒市民，今年差不多一整年仍「口罩不離身」。

車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士看過有關籤文，他表示今年的疫情仍不樂觀，擔心農曆年後新曆二、三月確診個案會再上升，要到六、七月才漸見平穩。（張浩維攝）

去年因疫情嚴竣所設的各個禁令、以及「零遊客」的影響下，各行各業受到不同程度衝擊，不少人放無薪假及受裁員影響，記者日前向車公指點香港運程求得9號籤，籤中提到「將軍如虎馬如龍，赫赫聲聲威達戎；天下泰平民安樂，聖朝有道佐臣忠。」字面看來國泰民安，但陳表示暗藏玄機。

陳說，籤文中講及的，主要是香港的經濟未復蘇，與疫情的上落有著非常大的連帶關係，多人失業，「車公話要睇有無一位能夠帶領香港的經濟，但暫時經濟一路向下無得向上。」又指現時要待內地拯救才有機會谷底抽身，「除非國家主席救香港，否則香港好難救，唔係有無錢，失業人口多」又指今年中北京「出手」，於內地邀得賢能「打救香港」，「今年不會重現社會事件，好多人心淡，最快到中秋月餅時疫情好返，人人先有安樂茶飯。」

華人廟宇委員會公布，因應疫情發展，農曆年初二早上在沙田車公廟舉行的求籤活動，將不開放予公眾參與。而農曆年期間的其他時間，而農曆年期間，車公廟將實施單向人流管制，進廟人數不多於可容納人數上限的一半。