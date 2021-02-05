海外醫生｜陳沛然批免試引入是政治決定　多名建制派指門檻未夠低

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-05 15:09

特首林鄭月娥昨天突然預告會立法引入海外醫生，食物及衞生局局長陳肇始今天（5日）在立法會表示，政府建議容許在海外認可醫學院獲醫生資格的香港永久性居民，可在香港公營機構工作，只要於取得專科醫生資格後工作滿五年，便可在香港獲得正式註冊，即等同可轉到私人市場執業，豁免他們再考核執業資格試。 多名立法會議員表示支持修例，並提倡政府再進一步放寬門檻，例如不必限定只有香港永久性居民才可獲豁免，亦有人提出未曾醫科畢業的人士，也可回港實習並取得註冊。 醫學界議員陳沛然就反對修例，認為是政治決定，假若免試引入海外醫生，「不知對香港未來醫療水平帶來多大影響，可能得不償失。」

食物及衞生局局長陳肇始指，本港醫生短缺問題嚴重，法案是為了市民福祉， 現時國際上只有「極少數地方」只透過考試才可註冊，這些國家都設有不同註冊方式，「香港希望與時並進」。（立法會片段截圖）

衞生事務委員會今天討論有關政府昨天提出的修例建議，以及由自由黨的張宇人提交的修例草案，當中張宇人提出的草案，內容包括容許香港永久性居民、或永久性居民所生的子女，在海外讀醫畢業後，可回港實習及執業。

多名建制派議員表示支持政府的修例建議，亦同意張宇人的草案，更提出政府可以再放寬門檻。民建聯的梁志祥表示，政府現時建議只有永久性居民才可享有豁免考試，但他認為這樣能夠吸引到的人數不多，無法解決人手問題。他又稱，若訂立認可醫學院名單的委員會成員全是醫生，「利益主義蓋過專業要求。」

葛珮帆：只要合資格都可以嚟，何樂而不為？

民建聯的葛珮帆也認同只限永久性居民是「收到好窄」，擔心吸引到的醫生數量是否足夠，認為可放寬，「只要合資格都可以嚟，何樂而不為？ 點解醫生範疇咁多關卡？保護主義幫唔到我哋救命。」

民建聯的梁志祥表示，政府現時建議只有永久性居民才可享有豁免考試，但他認為這樣能夠吸引到的人數不多，無法解決人手問題。 （立法會片段截圖）

保險界的陳健波稱，他支持政府議案，因為解決到醫生不足的問題，又稱張宇人的草案更好，因為現時部分港人子女於外國讀醫，但找不到實習機會，他希望政府考慮張宇人的提案，再放寬門檻。旅遊界的姚思榮表示，政府應提供數據，讓公眾了解若只限於永久居民，預計會吸引到多少人，「係咪達到預期數字，如果達唔到，就加埋實習生。」

民建聯的蔣麗芸表示，對張宇人的草案「無咩意見」，但對於政府的建議就有保留，因為她認為設立認可醫學院名單是不可行，「同港大、中大差唔多先得，咁咪得幾十間，有時學校差啲，但嗰個人好好嘛！」她認為，毋須設立名單，只要聘請醫生的機構評估認為該申請者符合資格便可。她又稱，可細分兩批人，不想考試的申請人規定於公營機構工作5年，通過執業考試者就僅服務兩年，因為部分人或精於考試，但臨床上未必「過關」。同為民建聯的周浩鼎就關注政府草案要求有5年工作經驗，是否連續5年，他支持政府吸納張宇人的草案。

公立醫院醫護人員。（資料圖片）

勞工界的潘兆平就認為，修例的理想目標是吸引到更多醫生回流，但他關注醫管局如何確保人才不會流失，他又認為政府應訂立於香港人均醫生比例的標準，與國際水平拉近，不只輸入海外醫生。提出修例草案的張宇人就指，政府的建議只限於永久性居民，他擔心吸引到的人不多，又質疑政府僅指公院欠600多名醫生是「報細數」，他認為醫生短缺或達到過千人。

提出修例草案的張宇人就指，政府的建議只限於永久性居民，他擔心吸引到的人不多。（立法會片段截圖）

醫學界的陳沛然就明言對於政府提出修例十分失望，「抗疫期間政府又提呢樣嘢，每次都引起政治風波，係政治決定。」他稱，醫生需考執業試是回歸後才新設有的規定，質問現時免試是否要回到回歸前的狀態，又稱假若免試引入海外醫生，「政府咁大動作，不知對香港未來醫療水平帶來多大影響，可能得不償失。」

他續指，政府參考新加坡模式設認可的醫學院名單，但香港與新加坡情況不同，新加坡是獨立國家，「新加坡只係認可中國120幾間大學當中嘅4間，食衞局局長係咪可以做呢個政治決定？」他並指出，現時海外醫生透過有限度註冊回港工作，大多選擇於大學工作，而非公立醫院，認為即使政府再修例，亦無法真正對症下藥，解決不到醫管局轄下的公院人手短缺的問題。

醫學界的陳沛然就明言對於政府提出修例十分失望，「抗疫期間政府又提呢樣嘢，每次都引起政治風波，係政治決定。」（立法會片段截圖）

實政圓桌的田北辰似乎亦對政府的修例建議有保留，他認為現時已有有限度註冊制度去引入海外醫生，這制度亦有彈性，可以每三年續約一次，質問政府今次修例，「有咩係而家有限度註冊做唔到？」食衞局局長陳肇始回應稱，雖然有限度註冊能夠吸引到海外醫生，但數量仍然不足，而且有限度註冊會局限醫生只可留在公營機構工作，現時新的建議可容許他們在五年後有正式註冊，即可以到私營機構行醫。但田北辰質問政策目的為什麼不是吸引醫生留在公營機構服務，要求政府提供相關數據。

田北辰認為現時已有有限度註冊制度去引入海外醫生，這制度亦有彈性，可以每三年續約一次，質問政府今次修例，「有咩係而家有限度註冊做唔到？」 （立法會片段截圖）

陳肇始就議員質詢作綜合回應，指本港醫生短缺問題嚴重，法案是為了市民福祉， 現時國際上只有「極少數地方」只透過考試才可註冊，這些國家都設有不同註冊方式，「香港希望與時並進」。她又稱，現時的建議是有專科資格的醫生要做滿5年才可獲註冊，非專科醫生更需做滿12年，因此與回歸前並不一樣。

她續指，政府希望引入有質素的醫生，若申請者是已註冊醫生，又屬一個認可名單內的醫生，「畀到一個信心我哋」。政府聽到議員對於設立名單、實習生能否來港實習等意見，會再作檢視。至於訂立認可名單的委員會成員，政府亦會委派其他人員入內，不限於委任醫生。陳肇始指，相信當醫生人手問題、工作量得以改善後，海外醫生不只會在大學服務，亦會選擇到公立醫院。政府會就建議的內容諮詢社會各界，包括醫療界和病人組織界別的意見，在諮詢過後，政府會在今年第二季向立法會提 交《醫生註冊（修訂）條例草案》。