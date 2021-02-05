政府擬修例免試引海外醫生　張宇人歡迎　馬仲儀關注語言溝通

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-05 10:15

政府將於本屆立法會提出修訂草案，引入非本地培訓醫生。身兼行政會議成員的自由黨主席張宇人今早（5日）在香港電台《千禧年代》上表示歡迎，認為不通過執業試，不等於無水準，有外國例子輸入海外醫生不需要考執業試，質疑有醫生團體誤導大眾。 醫委員委員馬仲儀認為執業試有助確認海外醫生水平，並關注醫管局在聘用上有幾大自由度。病人政策連線發言人林志釉認為，引入海外醫生可行，但關注在衞生署工作是否可累積臨床經驗成疑問。醫院管理局前行政總裁黃譚智媛批評，現時執業試考核內容寬闊令海外人才卻步。

政府將於本屆立法會提出修訂草案，引入非本地培訓醫生。（資料圖片／余俊亮攝）

特首林鄭月娥昨日（4日）公布，將於本屆立法會提供修訂《醫生註冊條例》的草案，引入非本地培訓醫生，相關人士必須為香港本港居民、來自獲認可的醫學院，及畢業後需在公營醫療系統工作一段時間。

張宇人：本港醫學院學額即使增至590個 但須8年至10年才可獨當一面

自由黨立法會議員、行會成員張宇人早前在立法會提出，輸入海外醫生的無約束力議案獲通過。他歡迎政府修例。他指，指本港現時短缺醫生，每1000人只有1.9名醫生，相較新加坡的比例，少3,400名醫生。他指，即使本港醫學院學額明年增至590個，但仍須待8年至10年才可獨當一面，認為難以追上。

張宇人又認為，不通過執業試，不等於無水準，指本港回歸前毋須執業試，英國、澳洲及新加坡輸入海外醫生亦不需要考執業試，質疑有醫生團體誤導大眾，反問醫學會會長蔡堅及醫學界立法會議員陳沛然等，如執業試不合格是否就等於無執業資格。

就認可海外學院是否來自非英語醫療教育，張宇人認為，醫管局要想清楚聘用條件是否必須要兼備廣告話及英語能力，「係咪是旦一樣都夠呢？」他認為歸根究底有人是恐嚇「國內醫生係咪醫死人，不幸地，廿年幾年講到依家。」另外，他建議海外醫生來港工作要五年才可私人執業，期間如聘用機構認為不適合可以終止合約。

馬仲儀認為經執業試有水準保證

公共醫療醫生協會會長、醫委員委員馬仲儀質疑，比起醫生人手，病房等更短缺，張宇人卻從未爭取改善。他指出，輸入海外醫生方面一直有條例改進，都已經多了所需醫生來港，但政府以人數不多為由，馬仲儀批評「啱既人唔嚟，就降落啲水準，有人嚟就得。」

就考試問題，馬仲儀指數據上合格率處中間水平，如細分不同組別的合格率不一，執業試協會亦獲一班海外醫生認同，包括在其醫院有國內醫生通過考試後受聘為實習，因經過執業試篩選「水平都好接受。」

關注是否來自英語醫療教育

馬仲儀關注，認可海外學院是否屬英語教育，因英語不止用於日常與病人溝通，本港所有文件病歷及醫療教育都使用英語。本港公營機構除了醫管區，亦有衞生署、大學但好多時未必是臨床工作。她指，對任何地方醫生都一視同仁，以香港繁忙環境需要適應，如法國專家不懂英語都溝通不到。

至於新加坡做法由來已久，當時只得一間醫學院培訓，近年有第二間落成後，招攬海外醫生名單逐步縮細，剔除了部份學院。馬仲儀亦關注，醫管局在聘用上有幾大自由度，是否可以如新加坡般，由醫療機構決定聘請，但質疑本港政治複雜。特首今次公布修例前，醫委會事前無獲諮詢。

林志釉︰引入海外醫生可行

病人政策連線發言人、醫委員委員林志釉認為，引入海外醫生是可行，目前有限度註冊只引入到少數，只得30名海外醫生在醫管局工作，並認為政府提出要求之一是必須是香港本港居民，已屬「比較辣嘅條件」。

質疑非醫管局實習欠臨床經驗

對於張宇人指大學教授都有臨床經驗，林志釉表示，大學教授限於合約，臨床工作不可以多於十分一時間。他亦對在衞生署做夠五年要求有保留，針對醫管局醫生不足，應將五年時間全擺在醫管局，指衞生署人工低及無挑戰性，就算放寬計劃，有幾多海外醫生願在衞生署工作亦成疑問，加上難累積臨床工作經驗。

黃譚智媛批評現時執業試考核內容困難

醫院管理局前行政總裁黃譚智媛批評，現時執業試考核內容涵蓋一年級教學內容到專科，一天內考核大量題目，認為是困難，但被問到是否可以從考試內容著手，他指無可能，認為最重要是吸納到專科人才。他亦批評指衞生署、大學工作無臨床經驗是謬誤，指前者有崗位涉臨床工作，學者亦有臨床研究，對教學的貢獻亦是臨床方面。至於語言問題，他認為只是「回到九七年前」，參考新加坡的認可名單亦有納入來自美國的醫生。