非本地培訓醫生｜海外醫生醫學會反對免試　病人組織同意政府修例

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-05 01:01

本港醫生人手短缺特別是公營醫療系統，特首林鄭月娥周四（4日 )公布將修例，免試引入海外醫生，對象為香港永久性居民，持有專科資格者在香港公營醫療體系工作五年，便獲得正式註冊。當局的建議「一石激起千重浪」，由海外醫生成立的香港執照醫生醫學會批評，有關舉動會損害香港優秀的醫療水平，感到遺憾及擔憂。

一直支持海外醫生回港行醫的香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，醫生人手不足問題存在已久，原則上同意修訂方向，認為可在中短期內紓緩問題。

由一群海外醫生組成的香港執照醫生醫學會同晚發聲出反駁，主席馬思特強調港府應首先解決公營醫療不足的現實問題，引入醫生並非處理核心的困境，又引述該會2019年訪問302位非本地醫生，84%受訪人士同意或強烈同意，執業資格試確保所有非本地畢業生均符合香港的專業標準，有助於維護病人的安全。

香港執照醫生醫學會馬思特指，保留執業資格試可以確保海外醫生質素。（資料圖片／香港大學學術庫圖片）

馬思特：醫護人手短缺並非醫生不足

馬思特認為調查結果突顯保持考試的必要性，公開和良好的考試對於醫學專業的長期素質至為重要，是世界上大多數發達國家的標準，認為醫護人手短缺的並不只是醫生不足，而是對醫生給予的支持不足，包括減少醫生承擔的非臨床工作、提供更多的醫護助理人員，以及提高公共醫療系統的效率和技術，即使單單增加醫生數目，並不能徹底解決香港醫療問題。疫情下醫務委員會已取消五次考試，馬思特表示三周前已聯絡醫委會提出盡快恢復考試。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，醫生人手不足問題存在已久，對政府至今才較為積極處理問題表示失望。（資料圖片／羅君豪）

彭鴻昌：必須確保海外醫生質素與本港醫療水平相若

香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，醫生人手不足問題存在已久，對政府至今才較為積極處理問題表示失望。他指，社協原則上同意修訂方向，認為可在中短期內紓緩問題，但仍待政府公布細節才能決定是否支持，包括方案解決人手不足的力度和確保引入醫生質素的機制等。他認為必須確保引入醫生的質素與本港醫療水平相若，以保障病人權益。