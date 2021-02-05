劏房｜有工廈單位1劏90　租金佔住戶月入近半　團體促放寬津貼

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-05 15:23

本港房屋問題嚴峻，劏房林立，一項調查發現，受訪者居住的工廈劏房單位，平均分間為13.2間劏房，最多的一個單位更分成90間劏房，是一個工廈單位。此外，工廈劏房租金中位數為4,250元，而該區的月入中位數為9,000元，即佔去近一半月入。四分之一受訪工廈住戶曾因屋宇署執法行動或業主遇到逼遷的情況。

團體建議政府將工廈分間單位納入劏房租務管制涵蓋範圍，而政府應恆常化租金津貼措施，並涵蓋工廈劏房户為受惠對象之一，又放寬搬遷津貼受惠資格。

香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組就工廈劏房進行調查。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供圖片）

平均一劏13房 較住宅劏房多三倍

香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組於去年12月至今年1月期間，以問卷訪問共104 個工廈住戶，並成功取得共80份有效問卷。

調查發現，受訪工廈住戶單位的平均分間單位數目為13.2間，而分間數目最高是1個工廈單位分間90個房間，遠高於一般私人樓宇單位分間單位數目的3.5個。此外，23.75%的受訪工廈住戶曾因屋宇署執法行動或業主遇到逼遷的情況，即每4位工廈居民當中有一位曾面對逼遷的情況。

平均呎租21元 每戶平均住2人

調查指，工廈住戶每月租金中位數為4,250元，而面積的中位數為200平方呎，即每平方呎租金為21.25元；而一般劏房家庭住戶每月租金中位數4,500元。按中位數計算，一般劏房單位的每平方呎租金為$41.8，遠高於工廈住戶每月呎租。而工廈住戶每月收入中位數為9,000元，即租金佔去他們收入幾乎一半。

調查顯示，居於工廈分間單位的住户平均住户人數為2人，90%受訪住戶選擇居於工廈單位因負擔不起一般住宅單位或住宅劏房的租金；分別有62.5%及61.5%的人指因工廈附近有日常生活配套及「室內面積空間相對較大」。結果反映，工廈住戶人數較一般劏房住戶及本港整體住戶為低，估計有小朋友的家庭考慮到環境及安全的問題等而較少選擇入住；而負擔能力、環境及方便程度是他們選擇工廈的主要考慮。

調查顯示，居於工廈分間單位的住户平均住户人數為2人。（香港聖公會麥理浩夫人中心提供圖片）

搬遷津貼資訊缺透明度 申請資格嚴苛

居於工廈單位的戴先生指，其業主於1個月前通知需要他搬走，不但不夠時間另覓單位，並缺乏政府部門支援，對此感到徬徨。現時，政府為因屋宇署執法行動而遷出工業大廈的非法住用處所住戶提供搬遷津貼 ，不過團體指不少工廈住戶表示搬遷津貼缺乏資訊透明度，難以得知搬遷津貼的詳細資料，例如申請資格、途徑及方法等；另一方面，津貼申請資格嚴苛。他們建議應放寬搬遷津貼受惠資格及增加津貼額，並將工廈劏房户納入租金津貼的受惠對象之一。

香港聖公會麥理浩夫人中心部門主任王馥雅表示，受訪工廈住戶整體面對昂貴租金負擔、不適切的居住環境及潛在遇有逼遷的情況，建議政府應將工廈分間單位納入劏房租務管制涵蓋範圍，並盡快訂立劏房租務管制條例。他們建議政府應放寬此搬遷津貼受惠資格及增加津貼額。