劏房租管｜林鄭突決定立法　關注團體批拖字訣：立法唔等於收貨

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-04 19:09

於去年成立的劏房租務管制研究工作小組，將於下月底向政府提交報告，特首林鄭月娥今日（4日）率於立法會公布，將立法處理劏房租務機制。 值得注意是，特首林鄭月娥於2018年曾指於本港整體樓房不足下，實施租管或會減少出租單位供應，最終於去年4年才成立劏房租務管制研究工作小組，著手處理租管問題。有關注團體指，民間自2004年後已多次提出租務管制措施，但政府以自由市場為由推搪，批評政府「一直拖，唔知點解要等個研究小組報告。」但現時卻在小組交報告前已講明會立法規管。團體亦指「立法唔等於交貨」，促應設有部門作監察，否則法例只會形同虛設。

港府於2004年取消租住權管制，於2004年之前租客若願繳付市值租金，業主須把物業繼續租予原租客，而業主可以自住或租客欠租等理由收回物業，而業主收回物業前需提供一定的通知期。不過當時有聲音指條例偏向保障租客利益，加上當時樓市持續低迷，為平衡業主與租客租益及令住宅市場回復自由運作，政府最終撤銷條例。其後坊間一直有建議重新引入租務管制，加上劏房漸多，不少團體提出租金管制及適足住屋權等建議。

林鄭上任初曾指租管會令供應減少

於2018年，特首林鄭月娥被問到租管建議時，曾指租管或會導致出租單位減少，於整體香港樓房不足情況下，保持有樓宇單位出租，為政府需要考慮的因素。拖拉數年，政府於去年正式成立劏房租務管制小組，林鄭月娥於去年11月曾指由於小組於2021年初才提交報告，當時表明「未有方向作出管制，難以承諾可於明年中提交條例草案上立法會」，僅稱會「盡快做」。

佘慶雲批政府「立硬法」

小組將於3月底向政府交報告，但特首林鄭月娥周四(4日)已揚言會立法，小組成員之一、業主會會長佘慶雲指，政府作風一向不理坊間意見，形容整項工作淪為「假民調」，「都立硬法，只係辣啲同無咁辣。」他又估計，將法例提交立法會審議時，立法會議員必然會「加鹽加醋」，料條例將會更嚴。

港府於2004年撤銷租住權管制。（資料圖片）

關注團體促設部門監察推行租管

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤稱，坊間於2004年起已要求重設租務管制，而民間一直有推出不同的研究報告，相信政府可一早推行租務管制，惟政府「一直拖，唔知點解要等個研究小組報告。」但現時卻又在小組報告出爐前，講明會就此立法，她促政府應設立部門監管租管推行情況，並盡快訂立相關細節，否則租管形同虛設，「立法唔等於交貨，唔好當交功課。」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉稱，劏房戶等租管「唔係等年半，而係由2004年等到依家。」他指關注對租金增幅規管、續租權等推行細節。他說，於訂立租約時應提供彈性，而租金升幅應參考差估署水平、物價水平等。