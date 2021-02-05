迎牛年｜年三十晚港鐵不設通宵列車服務　部份時段加密列車班次

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-05 16:34

年三十晚打算外出市民注意！港鐵宣布，因疫情關係，年三十（11日）當晚不設通宵列車服務，當天列車只會維持正常服務時間。但會按乘客需求，加強部份時段的列車班次。 自疫情爆發後，港鐵未如以往，在大節日提供通宵服務。去年中秋夜、平安夜及除夕均沒有通宵服務。今次也是自兩鐵合併後，首次未於農曆年三十晚提供通宵車服務。

港鐵宣布，因疫情關係，年三十（11日）當晚不設通宵服務。（資料圖片／羅君豪攝）

港鐵解釋，考慮到年三十當天各處活動安排，以及政府實施減少人群聚集等防疫措施，經過審慎考慮後，決定年三十當日維持正常服務時間，不會通宵行車，但港鐵將因應乘客出行需求，加強當天部份時段的列車服務。

年三十當日下午3時至5時半，以及晚上8時半至11時，港鐵會加強大部分路線的列車服務，其中港島綫、荃灣綫及觀塘綫列車班次，最頻密時約兩分鐘一班。只有機場快綫及迪士尼綫未獲安排加密班次。

港鐵在年三十（11日）加強列車服務詳情。（港鐵提供）

港鐵表示，會持續監察農曆新年前及假期的車務情況，並與政府相關部門保持聯繫，適時加強列車服務以應付需求。



另外，持港鐵辛丑牛年紀念車票者，可在年初一（12日）當日無限次乘搭本地港鐵車程（機場快綫、東鐵綫頭等、往返羅湖及落馬洲站除外）。