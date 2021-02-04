迎牛年｜年三十暖到初二　連日高見24度　或成16年來次熱年初二

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-04 12:53

本港近日天氣和暖，料市民可陽光及在溫暖天氣中「送鼠迎牛」。天文台預測，東北季候風會在明日（5日）逐漸被一股海洋氣流取代，周末至下周初華南沿岸有薄霧，日間相當溫暖。高空擾動會在下星期二（9日）、三（10日）為華南帶來大雨及雷暴。隨高空擾動遠離，除夕及農曆新年沿岸地區天色好轉。 天文台又料，由下周四（11日）年三十起，至下周六（13日）大年初二同樣部分時間有陽光及溫暖，市區氣溫同樣介乎18至24度。今年年初二更有機會成為16年以來第二熱的初二，而最熱的年初二則為2019年，曾錄得24.9度。

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昨日（3日）是廿四節氣中的「立春」，天氣稍涼。天文台錄得氣溫介乎16.7至21.7度，沙田、打鼓嶺、元朗及屯門等最低約錄得15度，而北潭涌更低見10.2度。

天文台指，乾燥的東北季候風，正為華南沿岸帶來晴朗天氣，今日（4日）正午時分，本港各區相對濕度下降至50%或以下。預料今日天晴乾燥及溫暖，日間最高氣溫約24度，吹和緩偏東風。展望未來兩、三日天晴溫暖。周末至下周初早晚有薄霧；年三十及農曆新年部分時間有陽光。

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天文台料周六（6日）、日（7日）大致天晴及溫暖，早晚有幾陣薄霧。氣溫均高見26度，相對濕度則介乎60%至95%。其後下星期二（9日）年廿八、三（10日）年廿九雨勢有時較大，局部地區更有雷暴，市民如要外出辦年貨則要帶備雨具。

天文台又預料，下周四（11日）年三十，本港天色將好轉，年三十至下周六（13日）年初二期間，連續３天部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎18至24度，市民可在溫暖天氣中「送鼠迎牛」。至於天文台預測年初二高見24度，有機會成為自2005年來第二熱的年初二，而有記錄以來最熱的年初二則為2019年錄得的24.9度。