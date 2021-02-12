牛年│向車公為林鄭求得81籤　解籤人：中央不換人惟會打救香港

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-12 09:00

香港近年政局動盪，社會出現嚴重矛盾，內憂未解，再加上去年疫情襲港，先後已經歷四波疫情，致使百業蕭條，市民的確難感平安。

《香港01》記者日前率先到車公廟上香及求籤，向車公指點新一年林鄭月娥的官運，當中求得81籤，有解籤居士指車公指她不會落台，班底大致不變，但政局反復，市民大多「唔會開心」，對於中央會否「出力」，直指「拭目以待」。

車公廟於疫情期間如常開放，農曆新年將至，不少市民到廟還神祈福。（張浩維攝）

農曆新年將至，《香港01》記者日前率先到車公廟上香及求籤，向車公指點新一年林鄭月娥的官運，當中求得81籤，籤文為：「酒逢知己千杯少，話不投機半句多；偶遇貴人相會敘，窗開明月照書台。」多年來於車公廟外擺檔的解籤的陳天恩居士表示，當中顯示中央沒有「換人」意味，但當中的「偶遇貴人相會敘」似是會派人「打救香港」，但如何去做，還看造化。

陳指，車公指示的籤文中指，特首林鄭月娥不會「落台」。（資料圖片）

陳又稱天機不能洩漏太多，但指籤文意指李太白「一邊唸詩一邊飲酒，最後醉酒跌入湖中浸死」意思是否正面留待讀者自己摻透，但的確會意指未來一年會作多個強硬政策，市民應「平常心、拭目以待」，又說舊有班底的運作依然，不見大規模「換人」，但權力上有重大變化，陳說，「市民平常心對待，始終要過日子，唔睇好過。」

▼疫情下 車公廟內的情況▼

解釋車公籤文的陳天恩居士說，「市民平常心對待，始終要過日子，唔睇好過。」。（張浩維攝）

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

對比去年鄉議會主席劉業強為香港求得92號中籤，第92號籤籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。當時新界鄉議局主席劉業強指，籤文第一句「人生何在逞英豪」可解作特首林鄭月娥及整個政府在「逞英豪」，指整個社會未曾試過撕裂，籲政府聽取民意，稱盡早尋求社會共識，香港才會更好。

當時陳居士亦指，車公提示是社會撕裂不能解決，關係未能修補，今年的籤文未有明顯提到有關問題，但因為同樣反映顯然不少港人對政治顯得心淡，選擇移民的人數只會越來越多，北京較後時間更加有機會出現更深層次的控制。

+ 3 + 3 + 3

農曆新年將至，新一年來臨不少市民傳統上到車公廟祈福，求支好籤望一年事事順利。新冠肺炎影響超過一年，一整年以來的傳統儀式、慶祝都要取消，沙田車公廟於農曆新年期間如常開放予善信參拜，早前《香港01》記者到疫下的車公廟了解情況，廟內仍有轉運風車及可鳴鼓，年底較多善信還神期間，廟內已加派人手維持秩序，但未見要求二人一組同行，而想轉運風車及鳴鼓的市民，卻記得要自行帶有搓手液作消毒較為安全。