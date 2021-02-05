旅行社酒店業對前景悲觀　倡設立「免疫護照」吸旅客　與內地通關

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-05 13:49

新冠肺炎疫情於全球肆虐，對本港旅遊業帶來嚴重衝擊。香港旅行社解困大聯盟及香港酒店業主聯會，分別向業界進行問卷調查，發現旅行社均對前景感到悲觀，僅8.8%受訪者認為公司業務可在半年內復甦。亦有高達九成受訪者希望盡快與內地通關，以及與海外地區建立旅遊氣泡。 因此，業界建議政府應參考冰島等地，設立「免疫護照」機制方便旅客自由來港，並先與大灣區各地政府商討。該機制與健康碼相似，旅客只須手持電子證書，證明已接種疫苗及檢測結果為陰性，即可免除14日的隔離。

近三成受訪者難以估計前景

香港旅行社解困大聯盟於1月底，向旅行社進行網上問卷調查，獲1,113份回覆。調查結果顯示，大部分受訪者抱持悲觀態度，僅8.8%受訪者認為公司業務可在半年或以內復甦，至於海外出入境市場更為悲觀，僅3.3%可在半年或以內復甦。業界只對內地市場最為樂觀，共有53.9%認為一年內可復甦。此外，在各個業務範疇，均有近三成受訪者選擇難以估計，視乎政府抗疫表現。

此外，香港酒店業主聯會亦於1月底，向酒店業界進行網上問卷調查，獲662份回覆。調查結果顯示，高達九成受訪者表示，希望盡快與內地通關，亦希望與其他海外地區建立旅遊氣泡，更認為疫苗接種計劃對控制疫情有幫助。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，本港疫苗接種計劃有望於3月展開，為業界帶來一線曙光。他建議，政府應參考冰島等地，設立「免疫護照」機制，方便海外旅客來港。他進一步解釋，該機制與健康碼相似，旅客只須手持電子證書，證明已接種疫苗及檢測結果為陰性，即可免除14日的隔離。

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旅遊氣泡限制相較「免疫護照」大

李亦斥責港府，在疫情成為常態下，應求存求出路，「政府成日話清零，傻嘅人先相信呢樣嘢，清零都唔知係幾個世紀後嘅事！」問到「免疫護照」與旅遊氣泡有何區別，香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭表示，旅遊氣泡限制了航班的數量及人數，該機制則進一步放寬旅客自由往返不同國家。

而香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良建議，第一步與大灣區實行「免疫護照」，但需要港府牽頭與內地，以及其他國家商討。他指，香港地理上鄰近內地，「好似人體大動脈咁，呢個大動脈唔通，做乜都於事無補。」他亦指，難以接受按目前疫苗注射的速度，指「業界好難捱多半年」，建議政府可向內地求助，加快疫苗接種速度。

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建議參考新加坡推郵輪遊

李振庭續指，新加坡與香港相似，同樣沒有國內旅遊，卻於3個月前開始舉辦無目的地郵輪遊。他指，目前新加坡及台灣的郵輪遊推行多月仍安然無恙，認為政府可參考當地經驗，指郵輪的物資需求量大，亦能帶動經濟，反問「一架船有幾千人食幾多隻雞蛋？」

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