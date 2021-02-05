安心出行強烈鼓勵公務員使用　日增1萬下載　近3個月錄49萬下載

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-05 18:16

本港新型肺炎疫情持續，港府於去年11月推出「安心出行」應用程式，推出至今近三個月，下載次數約40多萬。政府前日（3日）表明，「強烈建議」本月昨日（4日）起所有出入政府總部人士，需要掃描「安心出行」。 政府資訊科技總監辦公室回覆《香港01》查詢時指，「安心出行」流動應用程式最新下載數字約49萬，較昨日增加超過1萬；目前已有超過6.9萬個公私營場地參與計劃，當中私營場所近5.5萬個。

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政府前日發出內部通告指，政府將逐步全面恢復公共服務，預期人流增多，以及為加大宣傳，「強烈鼓勵」公務員由4日開始進入政府總部、特首辦、大埔政府合署，要掃描「安心出行」，並會在本月16日起擴展到海港政府大樓、旺角、屯門政府合署。通告亦強烈呼籲所有訪客包括記者和承包商人員下載及使用「安心出行」。

2月3日，政府「強力鼓勵」公務員由2月4日起如進入政府總，需掃瞄「安心出行」程式。（余俊亮攝）

推出近三個月 下載次數約49萬

「安心出行」自去年11月11日推出，翻查報道，至12月初下載量約為27萬次，至12月中，下載量約為37萬次；至1月初，下載量約為43萬次，而至「強烈鼓勵」公務員進入政總使用前的下載次數約為逾47萬次，約佔本港約750萬人口的6.3%。而政府表明「強烈鼓勵」使用後，下載次數最新增至49萬次，約佔本港人口的6.5%。

政府規定由2月4日起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。（張浩維攝）

「強烈鼓勵」公務員使用 「安心出行」登App Store榜首

而蘋果App Store的排行榜顯示，截至昨日早上11時半左右，排行榜上「安心出行」的仍排在免費應用的第二位，至昨午12時半，「安心出行」已升至第一位。