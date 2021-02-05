封區檢測｜連續6日突襲　封元朗富來花園、恆安邨恆江樓

撰文： 陳淑霞 陳康智 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-05 19:46

港府連續第6日突襲封區，今（5日）傍晚7時宣布圍封元朗富來花園，並將其列為「受限區域」，40分鐘後再宣布封馬鞍山恆安邨恆江樓。區內人士需要「禁足」，逗留其處所內，並於明日（6日）凌晨2時前接受檢測，當局預計行動明日上午約7時完成，以便居民上班。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於元朗媽橫路7號富來花園近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



當局首次突襲封區，可追溯至上月23日佐敦一帶，該次歷時兩天共44小時，隨後數天亦分別突襲油麻地、北角及藍田麗港城第5座及第7座，但行動時間及範圍收窄。



政務司司長張建宗於本周一(1日)預告，每日圍封地區料多於一區，並維持至年廿九（10日）後。該天起，首三天每日突擊三區，昨則減規模至兩區，包括將油麻地碧街一帶，以及上海街文華閣列為「受限區域」。

(《香港01》製圖)

▼2月5日油麻地封區解封▼