男生旺角衝突中藏鐳射筆　被裁罪成須還柙　母聞判泣不成聲

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-05 19:08

前年10月底的旺角反修例衝突中，大批市民被捕，包括一名男學生，他事隔半年後被控在公眾地方管有攻擊性武器，男生否認控罪，今（5日）在九龍城裁判法院被判罪成，裁判官直言其判刑選項不多，決定為他索取更生和勞教中心報告，押後兩周判刑，被告期間須還柙。被告母親聞悉後坐下抱頭痛哭，泣不成聲。

被告陳偉亮（18歲，學生）2019年10月27日，在旺角道近彌敦道管有一個可發出鐳射光束的裝置。被告早前否認全部控罪。

辯方質疑不能證明鐳射筆屬於被告

警員在審訊時供稱，事發當日目擊被告懷疑堵塞交通，向其發出兩次警告無效後，遂朝其背部連開5發胡椒球彈槍，被告速度變慢後，便上前將對方截停，強調對方手持一支黑色行山杖。辯方質疑警方在被告被捕後的快速搜查期間，未有搜出鐳射筆，認為證物鏈斷裂，不能證明鐳射筆屬於被告。

裁判官梁嘉琪則指，控方證人誠實可靠，認為鐳射筆屬3B級，並寫有「danger（危險）」，再加上被告的裝束和當事的環境，必然知道及後會發生衝突。

警快速搜身時只查是否有利器

對於被告在第一次搜身期間未被發現有鐳射筆，梁官指接納警方指，在現場快速搜身志在搜查被告身上有沒有利器，沒為意其背包內有僅行3吋長的鐳射筆不奇怪，而被告被帶往警署前一直抱着其背包，鐳射筆又與銀包和電話等個人物品放在一起，因此裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

被告有在校教足球隊

辯方求情時指，被告是副學士生，在民協做兼職幹事。被告在單親家庭成長，有在學校足球隊執教，曾51次被記優點，其足球隊學生的家長和同事等均有到庭支持並撰寫求情信，讚揚被告「不求回報」。辯方又指，被告經常參與精神健康相關的義工工作，亦在議員辦事處做抗疫工作，日後想做社工，希望社會變得更好。

被告母抱頭痛哭

梁官表示，案中無人受傷，並非同類型案件中最嚴重，但坦言其判刑選擇不多，決定為被告索取更生和勞教中心報告，將案件押後至本月19日判刑，被告期間須還柙候判。被告母親得悉後坐下抱頭痛哭，泣不成聲，而被告則將雙手舉起成「加油」狀，向旁聽人士道謝。

案件編號：案件編號：KCCC1661/2020