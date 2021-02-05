港大學生會唯一候選內閣落敗陷「斷莊」　現屆幹事署任

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 22:03

港大學生會選舉傍晚有結果，以一人內閣參選的經濟及金融學士四年級生麥嘉晉，以445票贊成、2,040票反對，即逾七成半反對票，第三度落選，港大學生會陷入「斷莊」局面。 今屆周年大選在網上舉行，據港大《學苑》報道，今年有約2,600多名學生參與投示，投票率僅為15.68%，為近七年以來第二低。港大學生會會長葉芷琳表示，今年投票率低，相信因為無完整內閣出選，加上疫情令選舉宣傳減少，致投票意欲較低。她指4月會再有補選，期間將由現任學生會幹事署任，又相信屆時有同學挺身而出參選。

以一人內閣參選的經濟及金融學士四年級麥嘉晉，以445票贊成，2040票反對，取得逾七成半反對票，第三度落選。（學苑圖片）

投票率為近七年以來第二低

受到疫情影響，港大學生會周年大選周一起一連五日於網上舉行，投票期於下午5時結束。根據香港大學學生會憲章，候選人若要當選，贊成票須多於反對票​，取得不少於10%基本會員的贊成票​，贊成及反對票多於棄權票​。

據港大《學苑》報道，今年有2673位同學於是次周年大選參與投票，全部均為有效票，投票率僅為15.68%，為近七年以來第二低。

而以一人內閣參選的港大經濟及金融學士四年級麥嘉晉，以445票贊成，2,040票反對，118票棄權，逾七成半反對票第三度落選，令學生會面臨「斷莊」。

港大學生會會長葉芷琳表示，今年選舉投票率低，她相信因為無完整內閣出選，加上疫情令選舉宣傳減少，致投票意欲較低。（資料圖片）

疫情影響投票率 4月將補選

港大學生會會長葉芷琳表示，今年選舉投票率低，她相信因為無完整內閣出選，加上疫情令選舉宣傳減少，致投票意欲較低。她表示，自《港區國安法》實施後，不少同學因擔心「上莊」風險高，被學校打壓而卻步參選；其次，自前年起，在反修例風波及疫情下，同學較少參與學生會活動，少機會接觸及認識學生會，加上大學過去一年漠視學生在校政的意見，催生無力感，影響參選情況。不過，她對4月補選感到樂觀，相信屆時有同學會挺身而出參選。