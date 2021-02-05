新冠肺炎｜政府連續6晚突襲　袁國勇撐有成效　零星個案可致反彈

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-05 22:41

本港疫情持續反覆，政府連續六日封區檢測，希望壓低疫情，但確診宗數今日（5日）仍反彈至37宗。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港疫情有下跌趨勢，每日患者數字徘徊20至30多宗，目前封區檢測陽性比率暫為0.1%，顯示對控制疫情有作用，「就係嗰一、兩個，令到成個疫情繼續可以反彈」。

▼2月5日圍封元朗富來花園▼

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被問到是否要每日封區直至零確診，袁國勇指自己無數據，最重要是市民合作。他舉例指，荃灣綠揚新邨有568名居民，566人都有檢測，封廈檢測發現的陽性比例就非常低。至於反面教材，袁國勇提及1月22日，他在巡視佐敦金威廣場後見記者，鏡頭前他講解大廈C室有垂直傳播風險，鏡頭後就是多名住戶執拾細軟離開，「後面已經有好多人拖緊篋走喇，點解要強制檢測？好多人唔想檢測，唔願意檢測，係令到疫情能夠受控嗰個機會減低咗好多。」

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袁國勇︰選擇圍封區域是困難的藝術

政府封區標準不一，被坊間批評無科學根據。袁國勇坦言要選擇圍封的區域是困難的藝術，政府依靠的污水檢測有其局限，污水渠縱橫交錯，即使有陽性樣本都未必來自該廈，而且患者感染初期其呼吸道病毒量最高，之後才是糞便，但屆時已經康復。

袁續指，現時封區檢測有0.1%陽性比率，算是有成果，期望公眾保持耐性。雖然農曆新年前無法清零，但個案回落至單位數字都已非常好。

袁國勇認為封區檢測有成效。（朱海棋攝）

花市做好人流控制 戴口罩買花應安全

年宵花市明日（6日）至11日一連六日舉行，袁國勇指有跟衞生防護中心討論過，認為花市空曠當風、檔戶距離遠，若能確保乘搭公共交通工具時都低感染風險，相信市民配戴口罩購買年花都安全，不過都呼籲市民少去為妙，大型群眾聚集始終有風險。