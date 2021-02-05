新冠疫苗｜港府下周向專家委員會提交科興數據　將盡快開會審批

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-05 22:37

新冠肺炎疫苗有望於3月引入本港，政府早前已訂購的內地科興疫苗至今未獲當局審批緊急使用，關卡在於科興尚未交齊數據。據悉，科興已承諾在發表學術報告前，將交予世界衞生組織及其他監管部門的數據，一併呈交本港。 港府今(5日)晚上發新聞稿回應，並引證有關說法。港府發言人指，待科興最快本周內提交相關資料後，衞生署會在下星期向顧問專家委員會提交文件審閱，並會盡快安排會議作審批建議， 至於要求刊登醫學期刊的審批門檻，港府引述科興指，在短期內整理刊登有關資料具相當難度，因應疫苗接種的迫切性，已要求科興提交世衞數據，意味已鬆綁相關要求。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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政府發言人表示，疫苗顧問專家委員會職權是基於科學證據，審視新冠疫苗是否符合安全、效能和質素要求，再向食衞局局長提供建議。科學證據必須包括審視第三期臨牀研究數據。第三期臨牀研究數據能夠提供客觀資料，以助評估疫苗在較多使用者接種後的成效，以及相關風險和效益。另一方面，研究報告和數據刊登在醫學期刊一般來說是另一指標，意味着有關研究已經同行評審，客觀性和認受性較高。

港府︰今天非科興交報告限期

發言人指，衞生署一直積極與科興跟進，但並非如個別傳媒報道，以今天為限期。衞生署曾按顧問專家委員會的指引，要求科興相關研究數據需在醫學期刊刊登，但由於科興表示，在短期內整理刊登有關資料具相當難度。因應疫苗接種的迫切性，衞生署已要求科興提供其向世衞提交的第三期臨牀研究數據作評估之用。

目前為止，科興已向衞生署提供其已向世衞及其他地方藥物監管當局提交包括第一及第二期的臨牀測試資料。科興亦提供一份已向其他地方藥物監管當局提交關於巴西第三期臨牀測試的資料。此外，科興表示最快可於本周內向衞生署提供其向世衞提交的巴西及土耳其等第三期臨牀測試資料。



港府表示，衞生署在整合所有資料後，會在下星期向顧問專家委員會提交文件審閱，並會盡快安排會議作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全、效能和質素要求。