復課｜教局落實全校有條件半日面授　教職員未兩周一檢或打回原狀

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 23:45

教育局晚上（5日）向全港中小學及幼稚園發通告，公布農曆年假後恢復面授安排。當中落實具爭議的恢復全校半日面授條件，若全校教職員每兩星期做新型冠狀病毒檢測，全校學生可回校上半日課，而不限於三分一學生。 通告提及，若學校申請全校半日面授，要在復課目標日期前最少三個工作天，通知教育局有關安排；如在每個14天週期，全體教員及非教學人員未能接受一次檢測，須向當局匯報，視乎情況，有機會回復一般學校安排，即不多於全校三分一學生回校上課。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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中小學安排有別 小學下午不能上課

根據教育局通告，全港中小幼及幼稚園在農曆新年假後，可按校本需要，安排更多學生回校，共增加至不多於全校人數三分一為限，上課時間為半日。

中學方面，學校可安排個別級別學生，分別於上午或下午，回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，每節回校學生數目以全校人數三分一為限，上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。

小學方面，學校可安排個別級別的學生於上午回校上不多於半天的面授課堂或進行考試，下半日不准安排學習活動。 每節回校學生數目以全校學生人數三分一為限。

幼稚園方面，上午及全日班的幼稚園可安排個別級別的學童，於上午回校進行不多於半天的面授課堂，而下午班的幼稚園在下午的安排亦相同。

教育局晚上（5日）向全港中小學及幼稚園發通告，公布農曆年假後恢復面授安排。（資料圖片）

學校全校面授需提早三日通報教育局

若學校欲安排全面恢復半日面授課堂，當局指，學校須擬訂有關復課日期，在目標日期前14天，安排全體學校教學人員及非教學人員完成檢測，亦須承諾全體教員每14天做一次檢測。

學校須在全校恢復半天面授課堂前最少三個工作天，通知教育局其復課安排，一般而言，教育，會約兩天內獲發回條確認。如學校在任何一個14天週期，未能安排全體教員定期檢測，須向教育局匯報，當局會視乎情況，或回復不多於全校三分一人復課的安排。

通告提及，若申請全校半日面授，要復課日前最少三個工作天，通知教育局有關安排。（資料圖片）

而教職員須保留陰性檢測結果及向校方出示相關證明，例如電話短訊或檢測報告，以作校內紀錄；學校應備妥一份全校教職員檢測結果記錄。

至於費用方面，則可到社區中心檢測，即每次240元，或經政府其他免費檢測渠道，如到普通科門診、郵局及港鐵主要車站索取檢測樣本收集包。