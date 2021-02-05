近9成校長教師對檢測安排感憤怒　有學校設公開投票令教師受壓

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-05 13:59

楊潤雄昨日（4日）在記者會上表示，若教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局會考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂。此措施一出馬上引來教育界不滿，要求教育局收回有關決定，香港教育專業人員協會（教協）更在18小時內收到合共逾萬名校長及教師的回覆，當中超過9成認為是次教育局決定完全沒有充分理據。

業界怒斥教育局 檢測不能成為復課條件

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教育局發布有關教職員定期每兩星期進行病毒檢測一事後，教協馬上發放問卷調查，今日（5日）舉行記者會公布有關結果。教協會長馮偉華是次反應十分強烈，在不足18小時內就收到11,822份回覆，是史無前例的速度，可見業界之不滿，當日近一萬人是校長、副校長以及老師。

教協副會長葉建源指，是次調查有不少校長及副校長也表達憤怒，可見是次安排已觸怒到學校管理階層，而是次「自願檢測」實為語言藝術，實情早已變相「強制」，學校為了學生著想，被逼接受檢測，而是次教育局決定最大問題是欠缺足夠說服力，教師是否接受檢測不能作為復課條件，能否復課應看染疫人數及專家科學數據決定。

問卷中超過9成業界受訪者認為是次教育局決定完全沒有充分理據及反對是次安排，近９成人對有關安排感憤怒及認為該做法只會增加學校與家長磨擦，成為「磨心」。

教師指有學校公開投票感壓力

教協亦匿名收集了不同教師的意見，其中有教師表示學校採公開投票制度，教師被迫同意。更質疑教育局決定道德綁架老師，學生佔學校人數9成，不明白教育局強迫1成老師檢測的理據。相比起教師，北區不少學生回鄉過春節，回港更危險，應該直接封關解決問題。另一方面，任何人也可能是帶菌源頭，只有教師檢疫未能達致防疫成效，其他職業如警察、診所護士、醫生等也是高危人士，但為何不用檢測。

因以上各種考量，以及問卷調查一面倒的結果，馮偉華要求教育局立即撤回方案，並向校長教師道歉，日後推行政策前應先廣泛諮詢教育界意見。

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