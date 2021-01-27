北角東發大廈C座現垂直傳播　袁國勇：6、7號單位居民須撤離

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當中東區亦錄多宗個案。北角錦屏街東發大廈C座截至今日（27日）共錄得13宗個案，日前被納入強制檢測。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午（27日）則會到東發大廈C座視察情況。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及環保署人員到場。歐家榮稱，發現6、7號單位或現垂直傳播。

北角錦屏街東發大廈C座截至昨日（26日）共錄得4宗個案，當中3宗為源頭不明。（黃偉倫攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東發大廈有13宗個案。歐家榮稱，現時有8宗確診個案，另有5宗初步陽性個案。連同初步確診個案，共有8個單位受影響，共13名人士。
2樓2單位5病人
3樓1單位 1病人
4樓1單位 2病人
8樓1單位2病人
10樓2位各1病人
15樓1單位 1病人

歐家榮稱，個案分布在不同座向，當中7個單位座向為5至8號單位，包括5號單位有1個、6號單位有兩個、7號單位有3個、8號單位有一個。從發病時間而言，6號單位及7號單位有垂直傳播的可能。

袁國勇稱，6、7號座向單位的居民須撤離。東發大廈有56年樓齡，7年前換喉管，但設計不理想，各方向有5-8個單位。有共用天井，非常窄，熱氣上升或垂直傳播。相信C座6-7號單位留入面有危險，會盡快撤離。呼籲有輕微病徵要立即檢測，北角區算舊區，同油麻地有某程度相似。他透露大廈有7至8單位有劏房，C座有400多人，惟已檢測只得200多人，不知劏房人有無去驗。

翻查資料，東發大廈C座截至昨日錄得4宗確診個案，當中有3宗為源頭不明個案，包括一名94歲老翁（#9665）、86歲婦（#10147）及50歲女子（#10209），而94歲老翁為最先發病，於1月14日已出現病徵。另外，東發大廈C座亦有一名與其他個案有關連的確診病人，為67歲男子（#9738）。

▼1.25麗港城5座爆疫▼

+7
+7
+7
+5
+5
+5

▼1月28日起　延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+8
+8
+8
確診大廈｜住所全覽　北角中產樓盤港運城失守　有患者住錦綉花園
新冠肺炎│復業無期　四旅遊業工會促政府創臨時職位支援從業員
新冠肺炎｜屋宇署擬提高排水設計防隔氣乾涸　研向業主發修茸令
3護士確診新冠肺炎　伊院3間內科病房停收症　急症科病房爆滿
新冠肺炎｜碧街東安街解封　約330人受檢測1確診　93戶未應門
新冠肺炎｜油麻地封鎖區內有居民疑初步確診　由救護車送院
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。