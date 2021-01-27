北角東發大廈C座現垂直傳播　袁國勇：6、7號單位居民須撤離

撰文： 黃偉倫 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-27 17:38

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當中東區亦錄多宗個案。北角錦屏街東發大廈C座截至今日（27日）共錄得13宗個案，日前被納入強制檢測。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午（27日）則會到東發大廈C座視察情況。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及環保署人員到場。歐家榮稱，發現6、7號單位或現垂直傳播。

北角錦屏街東發大廈C座截至昨日（26日）共錄得4宗個案，當中3宗為源頭不明。（黃偉倫攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東發大廈有13宗個案。歐家榮稱，現時有8宗確診個案，另有5宗初步陽性個案。連同初步確診個案，共有8個單位受影響，共13名人士。

2樓2單位5病人

3樓1單位 1病人

4樓1單位 2病人

8樓1單位2病人

10樓2位各1病人

15樓1單位 1病人

歐家榮稱，個案分布在不同座向，當中7個單位座向為5至8號單位，包括5號單位有1個、6號單位有兩個、7號單位有3個、8號單位有一個。從發病時間而言，6號單位及7號單位有垂直傳播的可能。

袁國勇稱，6、7號座向單位的居民須撤離。東發大廈有56年樓齡，7年前換喉管，但設計不理想，各方向有5-8個單位。有共用天井，非常窄，熱氣上升或垂直傳播。相信C座6-7號單位留入面有危險，會盡快撤離。呼籲有輕微病徵要立即檢測，北角區算舊區，同油麻地有某程度相似。他透露大廈有7至8單位有劏房，C座有400多人，惟已檢測只得200多人，不知劏房人有無去驗。

翻查資料，東發大廈C座截至昨日錄得4宗確診個案，當中有3宗為源頭不明個案，包括一名94歲老翁（#9665）、86歲婦（#10147）及50歲女子（#10209），而94歲老翁為最先發病，於1月14日已出現病徵。另外，東發大廈C座亦有一名與其他個案有關連的確診病人，為67歲男子（#9738）。

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