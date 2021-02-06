確診大廈｜油尖旺居榜首　文英樓單日增4患者　東涌映灣園再上榜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-06 01:25

本港疫情持續，昨（５日）新增37宗確診個案，34宗本地個案中，有9宗源頭不明。根據衛生防護中心昨晚更新的疫廈名單，油尖旺區佔最多，共涉7幢大廈，其中渡船角「八文樓」之一的文英樓，再增4名確診患者，已累計5人確診。 另有多幢私人屋苑錄得確診個案，屯門香港黃金海岸9 座屬新上榜，昨晚遭突襲圍封的元朗富來花園B座，亦再增一名患者；東涌映灣園三期悅濤軒9座，則再度列入疫廈名單，新確診患者為從內地返港的39歲男住戶，屬獲商務豁免檢疫人士。

衞生防護中心資料顯示，患者住所主要分布於中西區、東涌、九龍城、油尖旺、大埔、西貢、元朗及屯門。其中以油尖旺區佔最多，共涉7幢大廈，其中油麻地文英樓增4名確診人士，已累計5人確診；旺角嘉寶樓、廟街42號、金巴利街14至16號，則分別單日新增2宗個案。

今日圍封的元朗富來花園B座，亦再增1名29歲女子確診 (編號10580)，屬無源頭個案。(陳康智攝)

私人屋苑方面，屯門黃金海岸9 座屬新上榜，患者是51歲無病徵男子。將軍澳怡心園 4 座則再增1人確診，過去14日內累計3人中招。今日圍封的元朗富來花園B座，亦再增1名29歲女子確診 (編號＃10580)。翻查資料，該座一名48歲男子確診，屬於機場三跑地盤群組相關個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會表示，新確診住戶居於稍早確診患者同座向的樓上樓層。

東涌映灣園有確診個案，患者居於悅濤軒9座。(資料圖片)

映灣園三期悅濤軒再度上榜

東涌映灣園三期悅濤軒9座亦再次上榜，今日新增的患者是39歲男子，屬商務豁免檢疫人士。患者於上月21日在深圳測試呈陰性，兩日後來港，並於30日出現頭痛徵狀，前日檢測後證實確診。悅濤軒9座已累計6人確診，共涉兩單位，今日新確診患者，居於另一確診單位樓上幾層，屬同一座向。



至於前晚突襲封區的豐景園1座，所揪出的確診者是38歲女子，居於早前另一確診個案樓上。

▼2月5日新增疫廈名單▼

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▼馬鞍山恆安邨恆江樓封區情況▼

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▼元朗富來花園封區情況▼