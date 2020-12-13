李卓人連任支聯會主席　常委減至14人　李：考慮國安法風險

支聯會今天晚上（13日）改選領導層，新一屆常委會由20人減至15人，是次改選則有14人參選。角逐連任主席的李卓人表示，減少常委人數旨在精簡架構，提高支聯會決策效率，同時考慮到在《國安法》下擔任常委的風險增加，倘若支聯會出現問題，也有人可以站出來承擔常委工作。 有常委指出，精簡架構旨在集中更多人手處理實務工作，並預留彈性，若支聯會遇上不可預見的打壓時，也能有後繼者補上，如同擔任「Plan B」角色。 消息指，14名參選人均以過半數信任票當選，李卓人連任主席，副主席何俊仁、鄒幸彤及秘書蔡耀昌同樣成功連任。

李卓人表示，支聯會將繼續不退縮、不放棄，準備迎接一切挑戰。（資料圖片）

張文光、朱耀明、尹兆堅未有角逐連任常委

支聯會新一屆常委將由過去20人減至15人，最終只有14人報名，其中民主黨元老張文光、剛辭去立法會議員職務的尹兆堅和梁耀忠、曾參與「黃雀行動」的牧師朱耀明等未有角逐連任常委。主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌則繼續角逐連任。

李卓人表示，減少常委人數旨在精簡架構，提高支聯會決策效率，同時考慮到在《國安法》下擔任常委的風險增加，倘若支聯會出現問題，也有人可以站出來承擔工作。李卓人形容，今年是支聯會創會以來面對最大挑戰的一年，他指過往支聯會一直有就政治形勢轉差作準備功夫，如2003年《基本法》23條立法時，支聯會當時也有準備，只是立法失敗過後，香港繼續溫水煮蛙，惟現在23條紅線變了《國安法》紅線，他坦言不知這條紅線何時波及支聯會，作為支聯會常委，需有心理準備作出承擔。

支聯會第三十二屆常委會名單 主席：李卓人 副主席：何俊仁、鄒幸彤 秘書：蔡耀昌 常委：倫智偉、陳多偉、趙恩來、梁錦威、梁國華、盧偉明、麥海華、鄧岳君、徐漢光和黃志強

+ 19 + 19 + 19

李卓人：今年是創會以來最大挑戰的一年

李卓人現時身負多罪，其中他在月初因涉嫌與去年「8.31」非法集結被捕；今年4月，李卓人再次被捕，被控兩項涉嫌「組織未經批准集結」及兩項涉嫌「參與未經批准集結」罪，涉及去年8月18日由民陣主辦的維園流水式集會，以及去年10月1日港島區遊行，他亦因今年「六四」集會，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織及參與未經批准的集結」及「公告未經批准的公眾遊行」三罪。

李卓人表示，支聯會常委需承擔的不只是涉及一般集會的罪行，日後或要承擔《國安法》的罪行；他續指，若政府真的以《國安法》「殺埋」支聯會，等同將關心中國民主、自由發展的香港人「殺死」，他強調支聯會必定堅持五大綱領、愛國不愛黨，不會退縮，若《國安法》下真的不容許香港人以他們的方式關注中國民主發展，只會令關心中國民主化的港人心死。

李卓人表示，支聯會一直與一些檔案保存機構合作，將一些「六四」歷史資料電子化，網上六四紀念館的籌備工作亦已接近完成，資料將會在雲端內保存，另外一些實體的義工名單亦已經從網上刪去。

近期不少政治人物的銀行戶口被凍結，被問到支聯會在管理資產有否兩手準備，李卓人指出，支聯會大部分資產已投放購買六四紀念館的會址，其他資金則用於支聯會日常運作，又笑言：「如果政府要將成層樓（紀念館）拎埋去，咁都無辦法」。

支聯會改選晚上完成，李卓人連任主席，副主席何俊仁、鄒幸彤及秘書蔡耀昌同樣成功連任；社總會長倫智偉、保釣行動委員會外務秘書陳多偉首次當選常委，其餘連任的常委包括趙恩來、梁錦威、梁國華、盧偉明、麥海華、鄧岳君、徐漢光和黃志強。