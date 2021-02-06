東鐵綫9卡車啟用　頭班車鐵路迷指「情侶位」尷尬：應照顧單身者

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-06 09:08

港鐵新信號系統今日（6日）正式投入服務，並出現9卡及12卡列車同時行駛的「混合跑」情況。今早約5時半，首班9卡列車開出往紅磡，於沙田站一早已有近50人等候乘搭，不少人十分興奮，更帶備相機、攝錄機等，希望拍攝到首班9卡列車。 新9卡列車車門位置、扶手等設施均有改良，鼓勵市民走入車廂；每卡更設兩人「情侶座」。然而有乘搭「頭班車」市民笑言如要和陌生人共坐「情侶位」會較尷尬：「麻麻地個『情侶位，應該要照顧番我哋啲單身人士需要，可能寧願企」；亦有乘搭的小朋友形容新列車是完美。

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今早約5時15分，已有近50人於沙田站外等候車站開放，不少人十分興奮雀躍，等待期間更一度拍到鐵閘，要職員勸阻。至5時25分車站開閘一刻，等候人群亦傳出歡呼聲，不少人跑入閘內，急不及待乘搭新9卡列車。

在月台上，列車到站顯示屏幕除了有寫上等候時間外，亦有顯示下班車是9卡或12卡。而月台廣播亦有提醒乘客，下班是9卡或12卡列車；如是9卡列車，則會指示乘客往月台較後位置上車。今早亦有多名港鐵職員於車廂前舉起指示牌，提示列車屬9卡或12卡。

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就讀中六的陳同學帶同攝錄機的乘搭首班9卡列車，他指因為居於沙田，經常乘搭東鐵線，亦喜歡鐵路，故今早特意試搭首班9卡車，「試下咩感覺」。他認為新列車「闊落咗、光猛咗，不過可能因為係新車有啲臭味」。被問到覺得新車有何可改善，他笑言如要和陌生人共坐新增的兩座位「情侶位」會較尷尬：「麻麻地個『情侶位，應該要照顧番我哋啲單身人士需要，可能寧願企」。

就讀中六的陳同學帶同攝錄機的乘搭首班9卡列車，又稱兩座位「情侶位」令人較尷尬。（歐嘉樂攝）

小朋友搭新車做足功課 稱新列車「張櫈無咁跣」

居於大埔的林小朋友特意和父親一早到沙田站乘搭9卡列車，他又「做足功課」，如數家珍地指出新列車車身較大，比12卡列身更短及更闊。林小朋友雀躍地指可乘搭到頭班車心情十分興奮，今早4時已起床準備，並認為新列車「張櫈無咁跣」，而且電子螢幕可顯示到下一個站，而新扶手亦可讓更多人使用，而問到認為有何可改善時，他則笑言「無，好完美」。

市民朱先生同樣是一早特意乘搭9卡車，他指前一晚已提早睡覺作準備，今早約4時已到沙田站等候。他直言十分期待乘搭9卡車，「都等咗5年，可以見證到歷史，由火車變到地鐵咁」。他認為列車設計不錯，較以前「光猛、寬落」，稍後則打算到頭等車廂觀察。