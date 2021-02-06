消委會去年接逾3萬宗消費投訴　按年升兩成六　增幅多與疫情相關

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-06 10:52

消委會去年共接獲超過3萬宗消費投訴，較前年大幅上升26%，是自2015年以來最高。消委會主席林定國今日（6日）形容，投訴數字令人關注，口罩及旅遊事務的投訴分別有4500宗及逾5300宗。當中增幅最多的是醫療用品有關的投訴，當中九成半與口罩相關，主要是由於去年疫情初期，口罩供應緊張、延遲送貨等問題。 疫情持續，林定國提醒市民預繳式消費前要冷靜三思，否則若遇企業結業，市民將投訴無門，「追討機會是微乎其微」。 消委會總幹事黃鳳嫺則擔心，稍後美容院及健身中心重開時，會有不良營商者或會刻意向無能力行為人士或智障人士推銷，希望大眾繼續支持強制性冷靜期立法。

2020農曆年，全城口罩短缺，每逢有口罩放售的消息，均吸引大批市民排隊搶購。（資料圖片／梁鵬威攝）

消委會主席林定國及消委會總幹事黃鳳嫺今日（6日）出席商台節目，回顧2020年消委會工作。黃鳳嫺指出，疫下工作相當困難，如坊間口罩短缺時，同事須四出購買口罩化驗，而當時化驗室需求增，難預約，收費亦以倍數計算。

疫情下多地「封關」，港府實施社交限制措施，重創全港旅遊業。（資料圖片）

去年旅遊事務相關投訴數字增約一倍



另外，疫情下多地「封關」，港府實施社交限制措施，全港旅遊業重創。林定國說，本港去年有旅行社結業，與旅遊事務相關投訴數字增約一倍，當中主要是市民受疫情影響需取消機票等。



林定國在港台的《香港家書》中形容，預計疫情減退，旅遊、零售、飲食業復甦之後，大家或會進行「報復式消費」，商戶亦會急於賺取多些盈利，以彌補疫情帶來的損失，屆時或會有不少消費爭議。



他說，理解市民抗疫一年多已相當期待外出消費，惟市民預繳式消費前須冷靜三思，他解釋，若付款後結業將投訴無門，追討機會是微乎其微。

疫情下市民減少外出，或轉為網購。（資料圖片）

網購須留意條款 難就無單據私人交易追討



疫情下市民減少外出，或轉為網購。消委會總幹事黃鳳嫺提醒，市民透過大型平台網購時須看清相關條款及付款方法，須留意社交平台的私人交易不屬於消費交易，未必有單據，若賣家未有送貨或貨不對辦會較難追討。

消委會建議為美容健身等行業設立強制性冷靜期。（資料圖片）

黃鳳嫺憂不良美容院、健身中心 會借重開時機集中向智障人士推銷



此外，林定國指，強制性冷靜期立法倡議已完成公眾諮詢，但2019社會事件、2020緊接疫情，相關立法工作暫停，他直言，理解現時的社會環境未必是最適合時機討論有關議題，惟消委會認為有關法例是對消費者應有保障，希望社會環境回復正常時，可完成相關立法工作。



黃鳳嫺則表示，相信政府並非放棄立法，只是時機問題，她直言擔心稍後美容院及健身中心重開時，有不良營商者或會刻意向無能力行為人士或智障人士推銷，希望大眾繼續支持相關立法工作。