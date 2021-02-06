東鐵韓製9卡列車啟用　市民憂車廂月台更擠逼：少咗車卡一定差啲

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-06 13:31

港鐵東鐵綫新信號系統今日（6日）正式投入服務，並出現9卡及12卡列車同時行駛的「混合跑」情況。雖然港鐵強調初期早上繁忙時段南行會用12卡舊車，然而不少市民仍擔心將來繁忙時間月台及車廂亦會更擠逼，甚至更難上車。 有市民質疑，港鐵雖指會加密班次，但現時東鐵綫「本身啲車繁忙時間已經好密，少咗三卡（擠逼）情況一定更差」。亦有市民乘搭9卡列車後認為，車廂座位明顯減少，直言「唔預期有位坐」。

今早約5時半，東鐵綫首班9卡列車開出往紅磡。港鐵日前表示，9卡新列車將陸續取代12卡列車，惟新車載客量將減少兩成。乘客王先生今日乘搭9卡新列車後指，新列車「睇落大部啲，寬啲高啲，不過大家都係掛住㩒手機，唔會點留意」。

王又稱，留意到新舊列車設計不一樣，例如新列車的頭等車廂，車門是黃色，與普通車廂有分別；車廂內亦較光猛。被問到月台指示是否清晰，他稱，月台地下早已貼上標示9卡與12卡列車的上車位置，相信「搭開大家都知點上車」。至於會否擔心更擠逼，他表示由於較少於繁忙時間乘搭東鐵，故認為即使會更擠逼，影響亦不太大。

居於大圍的曾先生亦經常乘搭東鐵，他直言，減少車卡後一定會更擠逼，「少咗梗係無咁好」。他又認為，目前放工時間九龍塘已十分擠逼，「本身啲車繁忙時間已經好密，少咗3卡情況一定更差」。因此他現時已避開繁忙時間上班，但放工時亦無可避免須乘搭，更擠逼亦沒有辦法。

居於沙田的馬先生則不擔心減少車卡會擠逼，他相信港鐵會有所安排，如會加密班次等。被問到早前港鐵被揭發信號系統有機會出現「帶錯路」致列車「入錯線」問題，馬先生認為「初初小問題一定會有，每樣新嘅嘢初初都會有唔順，用落會改善」，開初的錯誤亦可體諒，故不擔心新信號系統會出現問題令行程延誤。

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居於大圍的陳小姐，乘搭9卡新列車後認為座位明顯減少，但空間感更大，「睇佢（港鐵）都係盡量裝得幾多就裝幾多，企位多咗，都唔預期有位坐」。她稱，政府計劃增設鐵路署，如9卡新列車出現問題，屆時可向新部門反映。她直言不明白港鐵為何轉決定轉9卡車，「無咗三卡，都唔知個考慮係咩」，擔憂將來大圍如變成交通中心，則會變得更擠逼。陳小姐又要求取消頭等車卡，「大家有共同機會，坐到就坐到，（頭等）更加剝削到坐嘅機會」。