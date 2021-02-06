東鐵新韓製列車每卡座位較舊車少6個　乘客搭長途車或要企足全程

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-06 17:35

東鐵線今日（6日）正式轉用新信號系統，韓製9卡列車亦首日投入服務。新列車較原來行走東鐵線的兩款12卡列車，每列減少3個車卡，載客量減少約2成。港鐵在9卡新韓製列車的車廂佈局入手，增加每個車卡載客量，減少影響。《香港01》今日在新韓製列車上點算，該款9卡列車，每個車廂座位數目為46個，較舊款列車每卡少6個座位，減幅11.5%。 東鐵服務在疫情爆發前，因跨境旅客數量多，列車經常爆滿。列車減卡加上座位數目進一步減少。日後東鐵過海段通車，新界北乘客過海上班隨時「企足全程」。 大埔區議會主席關永業指，今早試坐新列車，認為感覺壓逼感較舊車大，加上少了3卡車，載客量大減，擔心「粉嶺可能已經上唔到車，會好大問題」。他又指，港鐵透過減座位增加企位，彌補因減卡所致的載客量損失，做法亦不合理。他擔心未來內地客再來港時，擠逼情況加劇，乘客坐長途車亦可能要長企。

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東鐵線過去主力使用「千九列車」及港鐵中期翻新列車（MLR Train)兩款12卡列車營運。記者日前點算過，該兩款12卡列車上，每卡車廂同樣有52個座位。至於今日新投入服務的南韓製「R Train」，每卡只有46個座位，比兩款舊車少6個。

港鐵過去介紹新車時，曾指新車的車廂有新設計佈局，車廂每邊闊度比現時列車增加6厘米，即車卡闊度共增12厘米，使車廂面積增加4%，亦改為用雙柱式扶手。即使增加車廂闊度及改變座位數目。由於整列列卡少3個車卡，港鐵車務營運總管黃琨暐昨承認，9卡車載客量會比12卡車，減少約兩成。

▼2月6日早上試搭東鐵線首班9卡列車情況▼

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區議員質疑減座位增企位 彌補減卡的載客量損失︰我哋唔係沙甸魚

關永業今早試坐新列車，他指，新列車上每車廂的座位減少，增加企位，而座椅的闊度亦感覺較窄更逼，認為整個車廂壓迫感比舊車大，而新增的「情侶座」亦不實用，認為兩名正常成年人坐下都會逼，擔心出現衝突，乘客或不願坐二人座。

關永業亦留意到，新列車的關愛座數目似較過去少，認為座位減少，即使長者未必在繁忙時間出入，但「冇得坐」對他們而言亦會辛苦，會建議港鐵未來增加關愛座。

關指出，港鐵新車廂設計減少座位，「壓縮坐嘅空間，擴闊企嘅空間去追返損失嘅載客量，做法不合理。我哋唔係沙甸魚」。關擔心，若旅客恢復旅遊，香港再有大批旅客經東鐵到港，乘客間的爭拗會更多。他期望，若新信號系統能穩定運作，港鐵必須增加東鐵班次疏導人流。