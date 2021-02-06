強制檢測大廈｜新增六座　與記者會公布數目有別　亦未計封區兩幢

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-07 00:43

政府今日起收緊大廈強制檢測門檻，大廈出現一宗有源頭確診個案，亦會被納入強測公告。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將六幢大廈納入強制檢測，包括紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓A座、天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座及12座及元朗豐年路19號文惠苑 。不過，公告的強測大廈數目卻與下午疫情記者會公布的9幢有別，即有3幢「不知所蹤」。 另外，晚上被「圍封」的土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座，在昨日記者會上，早被預告納入強制檢測大廈名單，惟強制檢測延遲到晚上封區行動才一併公告列憲。 食物及衞生局回覆《香港01》查詢指，就個別樓宇何時可以被納入強制檢測公告，需視乎不同情況，當中包括核實樓宇資料所需時間、核實樓宇區域或處所是否早前已經進行過強制檢測等。

疫情記者會公布有9幢大廈納入強測 晚上僅6大廈上榜

政府晚上就強制檢測公告刊憲，將六幢大廈納入強制檢測，包括紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓 A 座、天水圍嘉湖山莊 7 期景湖居 1 座及 12 座及元朗豐年路 19 號文惠苑 。

不過，強測大廈名單數目，卻與下午疫情記者會上公布的數字有別。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上提及，今日會有九幢大廈納入強測名單，當中，有四幢大廈出現源頭不明個案，包括紅磡長樂大廈，不過，長樂大廈卻未見納入最新的強測大廈名單。

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華發大廈、黃金海岸2期9座疑被遲發強制檢測令

另外，土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座今夜被圍封，昨日衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上曾指，出現有一宗個案需要全幢大廈強制檢測的包括土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座，惟今日凌晨刊憲的強制檢測令卻不包括以上兩幢大廈。

兩幢大廈的強制檢測令至今日封區時才刊憲，但在華發大廈外封區前本來已貼有九龍城民政事務處告示，指在1月23日至2月5日期間曾到華發大廈的人應接受強制檢測，日期比今日刊憲的公告指出的1月24日至2月6日提早一日。

《香港01》已向政府查詢實際強制檢測日期以及為何指出要強制檢測後當晚卻無刊憲，正等待回覆。

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食物及衞生局回覆《香港01》查詢指，就住宅樓宇，包括商住樓宇而言，一般會盡早在衞生防護中心提供到確診個案地址及資料時，按已經公布的考慮因素，把相關樓宇納入強制檢測公告。

就個別樓宇何時可以被納入強制檢測公告，需視乎不同情況，當中包括核實樓宇資料所需時間、核實樓宇區域或處所是否早前已經進行過強制檢測等。

至於個別樓宇如因應其情況，包括相關確診個案情況、樓宇維修及管理條件，以至污水檢測結果或其他環境因素，而需被納入至限制與檢測宣告範圍，宣告時間需與政府部門整體行動的準備工作掛鈎。 綜合而言，上述兩種法律文件均因應其相關因素，適時發出。

食物及衞生局指，任何在1月24日至26日期間，曾身處上述大廈超過兩小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月8日或之前接受檢測。受檢人士若2月4日至2月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，視乎個別大廈的管理情況、樓宇質素及其他風險因素，政府有機會在作出強制檢測公告的同時，向相關區域作出「限制與檢測宣告」，有關行動會繼續進行，直至2月10日。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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另外，當局明日會在屯門富泰邨、大埔大元邨及天水圍嘉湖山莊增設流動採樣站。位於紅磡市政大廈體育館的流動採樣站會延長服務至2月10日。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼