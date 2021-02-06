今增19宗確診　6宗屬無源頭紅磡佔兩宗　林文健：現屬關鍵時刻

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-06 18:34

本港今天（6日）新增19宗新冠肺炎確診個案，16宗本地感染中有6宗屬源頭不明個案，有2宗在臨時檢測中心發現。有20多宗初步確診。一名居紅磡長樂大廈的6歲女童確診，為源頭不明個案，她早前未有強制檢測，她的媽媽初步確診。而機場三跑群組再多3名工人的家人確診，群組擴大至27人。 輸入個案有3宗，一宗是在周四（4日）由南非經多哈抵港，另一人由巴基斯坦經杜拜和泰國抵港。一名外傭在上周二從菲律賓來港，於酒店檢疫第12日的檢測樣本病毒呈陽性確診。

6宗源頭不明個案分別居於粉嶺馬屎埔西村、紅磡長樂大廈、紅磡高山道得利閣、英皇道惠利大廈、屯門富泰邨美泰樓A座，在強制檢測發現的患者居住在上海街文華閣。患者包括退休人士、學生、外傭、老師和保安。

其中一名6歲女童為無源頭個案，她和5至6名成年家人居於紅磡長樂大廈，大廈上周二（1月26日）曾被納入強制檢測，家人當時有檢測，但她沒有。女童在周二發燒，周三求診時留大便樣本，對新冠病毒呈陽性，因小童取不到深喉唾液樣本。女童家人已入住檢疫中心，女童母親上周四檢測結果為陰性，但今天初步確診。

被問到女童是否涉違反強檢令，衞生署衞生防護中心總監林文健表示，當局會跟進所有違反強制檢測規例第599J章的個案，但個別實際情況，要經調查才可決定，若有法律跟進都未必方便透露。他指，鑑於大廈相隔一段時間後再有新個案，長樂大廈需要再強制檢測。

一名居紅磡長樂大廈的6歲女童確診，為源頭不明個案，大廈早前被納入強制檢測，而她未有檢測。（羅君豪攝）

機場三跑群組多3人確診累計27染疫 英國變種病毒株個案增至22宗

機場三跑地盤群組再多3人染疫，他們均為工人的家人，在檢疫中心確診，累計群組有27宗個案，包括15名工人和12名密切接觸者。根據機管局，兩個工地約3,300名工人已接受檢測，除了10人未有結果外，暫時所有檢測結果呈陰性。

至於N501Y變種病毒的個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再有4宗N501Y變種病毒個案確定來自英國，有3宗是同一家庭，從英國蘇格蘭抵港，另一宗從瑞士輸入，英國變種病毒株個案共有22宗。當局亦發現有一宗N501Y變種病毒個案是巴西病毒株。今天新增3宗N501Y變種病毒個案，分別由加納、南非和巴基斯坦抵港。仍有6宗N501Y變種病毒株尚待確定。

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威院確診文員家人任職葵涌醫院須檢疫

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，威爾斯親王醫院深切治療部辦公室一名文員昨天（5日）確診，該文員一名家人，則在葵涌醫院專科門診的兒童及青年精神科中心，擔任病人服務助理，主要負責文書和協助病人輪候。

涉事葵涌醫院病人服務助理，在工作期間有配戴口罩，周四最後上班，醫院已安排做病毒檢測，結果呈陰性。病人服務助理被列為密切接觸者，正接受隔離檢疫。葵涌醫院已做消毒清潔，會繼續進行接觸追蹤和調查。

林文健表示，本地疫情反覆，全港所有商住或住宅大廈只要有一宗新增個案，有傳染或感染風險便會納強制檢測大廈。他表示，因疫情起伏不定，今日10多宗個案，明天有20或30多宗。他說：「這個時間非常關鍵，是一個爭持，是否可行前幾步？」他認為一旦出現個案，就馬上在確診者身處地方檢測，從流行病學而言是盡早切斷傳播鏈。