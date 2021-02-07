張建宗指兩星期20次圍封　確診個案下降是政府加大力度抗疫成果

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-07 09:58

政務司司長張建宗今(7日)於網誌指，疫情反覆但審慎樂觀，且近日確診數字有回落跡象。而政府在農曆新年假期前﹙2月1日至2月10日﹚採取果斷措施，進行廣泛、頻密的連串限制與檢測宣告行動，過去兩星期政府順利完成20個圍封行動，超過18,900人接受檢測，當中發現15宗確診個案。 他指，當社區感染數字逐步下降時，強制檢測所能找到的個案亦會相應下降，是令人鼓舞的結果，又指是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。他呼籲市民願檢盡檢，並配合政府防疫工作，於新春假期少外出、減聚會、勤洗手、戴口罩，攜手抗疫。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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張建宗指，上周四晚﹙2月4日﹚曾到油麻地「受限區域」視察，目睹在臨時檢測站接受檢測的市民都十分配合行動，秩序良好。（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，過去兩星期政府順利完成20個指明受限區域的限制與檢測行動(俗稱圍封行動)，有超過18,900人接受檢測，當中發現15宗確診個案，並向在「受限區域」不遵守強制公告市民發出超過30張定額罰款5,000元通知書及超過160張強制檢測令。數字未包括昨晚(6日)在土瓜灣及屯門的圍封行動。

他指，圍封強檢能夠找出隱性患者，徹底截斷病毒傳播鏈，對市民健康安全及整體社會有利，絕對值得做，冀市民理解和支持。

他又指，政府在較早前決定以預防勝於治療的原則，加大力度以最短時間追蹤新冠病毒，找出隱形患者，輔助抗疫。自1月下旬把每個採樣點的污水檢測次數，由三天調整為二天以覆蓋更多的街區，一旦有污水樣本測到含有病毒，即使只有一天的陽性結果，食物及衞生局和衞生署衞生防護中心都會審慎考慮所有因素，包括參考有關樓宇或街區中有否近期已出的院康復者，污水中的新冠病毒數量及當區的環境因素等，以決定下一步行動如「強制檢測」及「受限區域」。

社區感染數字逐步下降 強制檢測所能找到個案亦會下降

他指，要明白當社區感染數字逐步下降時，強制檢測所能找到的個案亦會相應下降。這是令人鼓舞的結果，相信市民大眾都希望社區中的確診個案大幅下降，但這並不表示污水檢測的準確度或政府的行動有所偏差，而是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。

張建宗呼籲市民願檢盡檢，並配合政府防疫工作，於新春假期少外出、減聚會、勤洗手、戴口罩，攜手抗疫；亦在送鼠迎牛之際，祝願全港市民身心康泰、如意吉祥，香港早日戰勝疫情、和諧興旺。