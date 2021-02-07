封區檢測｜華發大廈、黃金海岸二期9座482人受檢測0確診

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-07 07:34

政府自昨晚（6日）8時30分起限制黃金海岸二期第9座「受限區域」內人士須留在其處所並在今日凌晨接受強制檢測。截至今日凌晨二時，約175名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪88戶，當中17戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。政府今日（7日）上午約7時完成強制檢測行動。

此外，政府自昨晚（6日）8時起限制土瓜灣華發大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨零時，307名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪135戶，當中14戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。政府今日（7日）上午約7時完成強制檢測行動。

自今日上午約七時起，黃金海岸二期第9座以及土瓜灣華發大廈兩個指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚8時後，黃金海岸二期第9座以及土瓜灣華發大廈兩個指定「受限區域」的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼