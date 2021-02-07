BioNTech疫苗或本月底到港　陳肇始︰爭取於過年後為市民接種

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-07 12:00

本港新冠肺炎疫情持續，何時能接種疫苗成為市民關注的問題之一，食物及衛生局長陳肇始今早（7日）於商台節目表示，科興已向政府提交部分曾交國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，會爭取在農曆新年前，交疫苗顧問專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。 至於BioNTech疫苗將於本月底到港，18區疫苗接種中心正如火如荼準備，創科局亦已設計了預約平台。她指，爭取於過年後為市民接種疫苗，但強調「整體物流好關鍵。」

陳肇始表示，現時疫苗進展良好，會爭取於過年後為市民接種疫苗。（資料圖片）

近日收到科興數據 農曆年前將交予專家審議



本港近月疫苗進度緩慢，科興疫苗第三期數據延遲公布，BioNTech疫苗亦未能如期到港。不過陳肇始表示，現時疫苗進展良好，BioNTech疫苗將於本月底到港，至於衞生署近日則收到科興疫苗的數據，農曆新年前將交予專家委員會開會審議，以批核加快緊急使用。

陳亦透露，正如火如荼準備18區疫苗接種中心，亦邀請私家醫生加入疫苗計畫，因科興疫苗不需負70度的冷藏條件，私家醫生亦能診所為市民接種。她指，創科局已設計了預約平台，更設有第二針時間提示功能，市民屆時可預約接種。而衞生署亦設有機制記錄相關的不良副作用。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

陳亦指，會爭取於過年後為市民接種疫苗，但強調「整體物流好關鍵。」至於長者如何接種疫苗方面，她指一直與勞福局商討，政府當局亦會安排人手上門注射疫苗。但她指，因注射疫苗或可能出現如發燒等副作用，不會於同一時間為所有院友接種。

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