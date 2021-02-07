陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段　若所有強檢零確診或重開處所

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-07 11:14

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始今早（7日）於商台節目表示，近20次圍封行動找出15宗個案，確診率不低。她認為，在疫情開始回落時，更須用嚴謹的手段清除剩餘的個案，因此政府不斷降低強制檢測門檻，部分大廈住戶或須接受兩次強制檢測；若所有強制檢測得出零確診個案，將對重開處所提供正面條件，「令市民恢復生活係正面。」

陳肇始表示，政府至今採取20次圍封強制檢測的行動，已做了近1.9萬個檢測，當中15宗為確診個案。（資料圖片）

陳肇始表示，政府至今採取20次圍封強制檢測的行動，已做了近1.9萬個檢測，當中15宗為確診個案。她認為，相比普及社區檢測，確診率並不低，並指疫情開始回落時，更須用嚴謹的手段清除剩餘的個案，因此政府不斷降低強制檢測門檻。此外，由於病毒有潛伏期，部分大廈住戶或須接受兩次強制檢測，政府亦以環境衛生、大廈質素、或污水樣本等輔助工具，以綜合考量及監察情況。

陳指，若所有強制檢測得出零確診個案，將對重開處所提供正面條件，「令市民恢復生活係正面。」她亦指，各方面指標顯示確診數字一路向下，認為若市民保持小心、減少聚會，過年後或可回復生活，「有條件一定會考慮。」

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地盤工要陰性才可上班 以讓工人得以安心



陳亦稱「好關心地盤工人」，觀察到現時三跑的情況，與運房局及機管局商量後， 決定「一定驗到陰性先可以返工 」，以控制地盤的疫情爆發，讓工人得以安心。至於其他地盤則需防範未然，發展局正與業界商討，目標同樣是檢出陰性才可上班。她指，根據資料當局於下周將會宣布詳情。

陳表示，現時有多個部門正努力清潔本港，如食環署將舉行「歲晚清潔大行動」，為街道特別清潔，亦為圍封區域深層清潔，而屋宇署亦計劃為全港的喉管作檢查，但她提到私人大廈住戶亦應留意衞生情況，如每日為U型隔氣管注水等，「呢啲好簡單大家可以做 ，大廈有乜嘢問題會請專家會睇，有唔放心就會撤離居民。」

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