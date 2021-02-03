強制檢測｜疑交水喉水當樣本　陳肇始：未遵從強檢通告可罰1萬元

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 15:22

新冠肺炎疫情持續，早前政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇透露，有約3%的深喉唾液樣本驗不到人類DNA，懷疑是水喉水。有立法會議員關注問題，向港府提出書面質詢。食物及衞生局局長陳肇始書面回覆稱，如有關人士未按照指引提供檢測樣本，即未遵從強制檢測公告，如沒有合理辯解，可處第3級罰款，即1萬元；指定人員亦可向該人士發出強制檢測令。 另外，當局透露在11月中至1月底，已派發近54萬個樣本瓶，不過只收回48萬個樣本，當中陽性個案有378個，佔0.08%。

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陳肇始表示，根據第599J章第10條發出的強制檢測公告，指明類別的人士須按有關指引提供檢測樣本，若有關人士未有按指引提交，則不會被視作為已遵從強制檢測公告的規定。按照第13條，假如沒有合法權限或合理辯解，該人士即屬犯罪，一經定罪，可處第3級罰款；另外，訂明人員亦可向該人士發出強制檢測令，規定接受指明檢測。她又指，如發現收集到的深喉唾液樣本並不帶有人類DNA，將不會向該人提供任何檢測結果。

陳肇始表示，如未能按照強制檢測指引提供檢測樣本，即未遵從強制檢測公告。（李澤彤攝）

另外，當局於188個地方，派發樣本瓶收集深喉唾液樣本。陳肇始稱，由2020年11月15日至2021年1月25日，於上述188個地方，派發近54萬個樣本瓶，不過並未全數回收，只收集到近48萬個樣本作檢測，當中發現378個陽性個案（0.08%）。